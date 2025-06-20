Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Şırnak-Siirt yolunda devam eden yenileme ve sağlıklaştırma faaliyetlerini yerinde inceledi.

Beraberindeki teknik ekiplerle birlikte sahada incelemelerde bulunan Başkan Yarka, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yol güvenliği ve sürüş konforunu artırmaya yönelik planlamaların değerlendirildiği incelemelerde Başkan Yarka, altyapıdan üstyapıya kadar tüm süreçlerin titizlikle yürütülmesi talimatını verdi.

Şırnak’ta ulaşım ağının modernize edilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Yarka, "Vatandaşlarımızın daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.