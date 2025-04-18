Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Türkiye sanayi üretiminin yüzde 7’sine ev sahipliği yapan Esenyurt’ta sanayi kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor.

Aksoy son olarak Orzax&Nuvita İlaç ve Kimya, Makel ve Züber-Alterna Gıda firmalarını ziyaret ederek firma yöneticileriyle bir araya geldi, üretim süreçlerini yerinde inceledi. Ziyaretler sırasında firmaların üretim süreçleri hakkında bilgi alan Aksoy, tamamen yerli üretim yapan sanayi kuruluşlarının ilçeye sağladığı katkının önemine dikkat çekti. Aksoy yaptığı açıklamada, "İstanbul sanayi üretiminin yüzde 25’ini tek başına karşılayan Esenyurt’un göz bebeği olan sanayi kuruluşlarını ziyaret etmeye devam ediyoruz. İlçemiz, ülke ekonomisine yön veren önemli markalara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bu firmaların belediyemizden taleplerini dinlemek, üretim yerlerini ve süreçlerini yakından görmek amacıyla ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Hem firmaların ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına hem de ilçede sanayimize yönelik hizmetlerin geliştirilmesine katkı sağlayan, yerli üretimi ve sermayeyi destekleyen kuruluşlarımızı ziyaret etmeye devam edeceğiz" dedi.