AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, Tire Belediyesi’nin bir yıllık çalışmalarının değerlendi. Uğurlu, belediyenin seçim öncesi vaadettiği projelerde gözle görülür hiçbir ilerleme olmadığını vurgulayarak, "Bahane dönemi bitti, Tire halkı net ve somut hizmet bekliyor." dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerini takiben geçen bir yıl boyunca ilçenin ihtiyaçları için somut bir adım atılmadığını belirten AK Parti Tire İlçe Başkanı Abdülkadir Uğurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Belediyesi arasında, beklenen uyum ve koordinasyonun da sağlanamadığını söyledi. 2014’te yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’nın üzerinden geçen zamanın ardından Tire’nin halen temel sorunlarına çözüm bulunamadığını dile getirdi. Konuşmasında, seçim sürecinde dağıtılan kapsamlı proje kitapçıklarına değinen Uğurlu, 100 projenin Tirelilere söz verildiğini, ancak bunların hiçbirisinin hayata geçirilmediğine işaret etti.

"Bu projeler, seçim meydanlarında duyuruldu ancak aradan geçen süreye rağmen tek birinde dahi ciddi bir adım atılmadı. Ulaşım, sosyal alanlar, gençler ve kadınlar için vadedilen projeler tamamen kağıt üzerinde kaldı" diyen Uğurlu, verilen sözlerin toplumda beklenti oluşturmasına rağmen hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

Uğurlu ayrıca, merkezi hükümet tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yılda aktarılan 600 milyon liranın ilçeye yansıtılamadığını, Tire Belediyesi’nin görevi devraldığında mali açıdan dengeli olduğunu, fakat kısa sürede artan borç yükü ve zarar eden belediye işletmeleriyle mevcut duruma geldiğini aktardı. Somut örneklerle eleştirilerini sürdüren Uğurlu, hal binası, otogar, itfaiye binası ve otopark gibi büyük projelerde hiçbir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Tarım ve turizmdeki potansiyele rağmen, modern bir hal binası ya da turizm rotaları konusunda olumlu bir gelişme olmadığını da ekledi. 100 projenin hemen hepsinin rafta kaldığını, bunun Tire’nin gelişimini ve halkın günlük yaşamını olumsuz etkilediğini özellikle vurguladı.

AK Parti Tire İlçe Teşkilatı olarak, hizmet odaklı siyaset anlayışını benimsemeye devam ettiklerini belirten Uğurlu, "Artık bahane dönemi bitti. Tire halkı net ve somut hizmet bekliyor. Her sözün takipçisi ve yapılmayan işlerin hatırlatıcısı olmaktan vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamasını, Belediye yönetimine verilen sözlerin tutulması çağrısıyla noktalayan Uğurlu, Tire için çalışmaya ve halkın taleplerinin takipçisi olmaya devam edeceklerini yineledi.