Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla gerçekleştirdiği saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Uçar, son olarak Çiftlik, Dadaşköy, İbrahim Hakkı, Çayırtepe, Kösemehmet, Gülpınar, Kırmızıtaş, Akdağ ve Gökçeyamaç köylerini (mahallelerini) ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

'Hemşehrilerimizin talepleri önceliğimiz'

Ziyaretleri sırasında belediyenin devam eden projelerini denetleyen ve teknik ekipten bilgi alan Başkan Uçar, mahalle sakinleriyle de istişarelerde bulundu. Saha mesaisine ilişkin açıklamalarda bulunan Uçar, 'Hafta içi ve sonu mesaimizde yine sahadaydık. Köylerimizi ziyaret ederek Yakutiye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde inceledik. Hemşehrilerimizin talep ve önerilerini dinleyip, geleceğe dönük projelerimiz üzerine istişarelerde Bulunduk' Dedi.

Hizmet Odaklı Belediyecilik

İlçenin dört bir yanında hizmet seferberliğinin sürdüğünü vurgulayan Başkan Mahmut Uçar, özellikle merkeze uzak mahallelerde altyapıdan sosyal tesislere kadar her alanda ihtiyaçların karşılanması için çalıştıklarını belirtti. Ziyaret edilen köylerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Uçar, taleplerin imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını ifade etti.