Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte öğrenim gören uluslararası öğrencilerin katılımıyla düzenlenen futbol turnuvasının ödül törenine katıldı.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Başkan Sekmen, 'Erzurum; sadece ilmin ve tarihin değil, gönül coğrafyamızın da merkezidir' dedi. Kadim şehir Erzurum'da eğitim hayatlarını sürdüren uluslararası öğrenciler, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yeşil sahaya taşıdı. Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERUDER) tarafından organize edilen futbol turnuvası, düzenlenen görkemli bir ödül töreniyle sona erdi.

Sporun Birleştirici Gücü Sahadaydı

Turnuvanın final maçının ardından gençlerle bir araya gelen Başkan Sekmen, ödül töreninde sporun farklı kültürleri bir araya getiren en önemli araçlardan biri olduğunu belirterek, 'Gençlerimizin aynı heyecan etrafında buluşması; sporun birleştirici gücünü bir kez daha göstermiştir' ifadelerini kullandı.