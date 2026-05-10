Erzurum Valisi Aydın Baruş, Pasinler ilçesinde önce Alvarlı Efe Hazretleri'nin kabrini ziyaret etti, Kaymakamlık ve Belediye'den brifing aldı, esnafla buluştu.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Pasinler ilçesi programı kapsamında Pasinler Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Yunus Emre Temel tarafından gerçekleştirilen brifingde; ilçenin genel durumu, yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımlara ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşılırken, Vali Baruş ilgili kurum amirlerinden de detaylı bilgi aldı. Eğitimden sosyal hizmetlere, kamu hizmetlerinden vatandaş odaklı çalışmalara kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, hizmetlerin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vali Baruş, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekti.

Kamu hizmet altyapısını güçlendirme vurgusu

Brifingde ayrıca; Pasinler'in tarihi ve kültürel değerleri, tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile yöresel ürünlerin ekonomik hayattaki yeri ele alınırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Vefa Programı ve ADEM bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kaymakamlık koordinesinde gerçekleştirilen muhtar toplantıları ve kurul çalışmalarıyla ilçedeki ihtiyaç ve taleplerin yerinde tespit edildiği, kamu hizmet altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

Alvarlı Efe Hazretleri'nin kabrini ziyaret etti

Vali Aydın Baruş, Pasinler ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. İlçe esnafıyla bir araya gelen Vali Baruş, vatandaşlarıla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Baruş, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Vali Aydın Baruş, Pasinler ilçesi ziyaretleri kapsamında Alvarlı Efe Hazretleri'nin kabrini ziyaret etti. Alvarlı Efe Hazretleri Vakfı Başkanı Hasan Mazlumoğlu tarafından karşılanan Vali Baruş, kabri şerifte dua etti. Ziyaret kapsamında çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, Alvarlı Efe Hazretleri'nin manevi mirasının önemli bir değer olduğunu ifade etti.

Vali Aydın Baruş, son olarak Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu'nu ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.