İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu ile ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bizim herhangi bur suç duyurumuz yok. Bu konudaki iddialar doğru değil. İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin suç duyurusu var" dedi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ’de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şenol ve Aslanoğlu ile birlikte 156 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Yunus Öz’ün ise vefat etmiş olduğu anlaşıldı.

Başkan Tugay: "İçişleri Bakanlığının suç duyurusu var"

Gözaltılar üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduğu iddia edildi.

İzmir’de yerel haber sitesi egeligazete.com’a açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, henüz kaynağını bilemedikleri bazı iddiaların da ortaya atıldığını ifade ederek, "Cumhuriyet Başsavcılığına Şubat 2025’te İçişleri Bakanlığının suç duyurusu var. Bilirkişi incelemesi sonucunda soruşturmalar başlıyor. Bizim sadece kendi içimizde yaptığımız bazı iç denetim incelemeleri var. Bu iç denetim raporlarından birini İçişler Bakanlığı müfettişi istemiş. O rapordan bazı alıntılar var. Yürütülen soruşturmaların bizimle ilgisi yok" dedi.

Yaşanan süreçte olayı anlamaya çalıştıklarını belirten Tugay, "Bir sürü iddia var. Avukatlarımız bilgi almaya çalışıyor. Ama bu kadar fazla insanın alınması bir algı operasyonu olduğunu gösteriyor. Benim bilgim olan emin olduğum bir durum yok. Bizim İZSU ve ESHOT Genel Müdürlerimiz de gözaltında. İki daire başkanımız gözaltında. Mali İşler Daire Başkanımız gözaltında. Bu gözaltılar asla bizim tercih ettiğimiz bir durum olamaz" dedi. Söz konusu kooperatiflerle ilgili işlerin devamı için gerekli çalışmaları başlattıklarını hatırlatan Tugay, "Örnekköy’deki ihaleleri yaptı. Diğerleri ihale aşamasında. Piyasadaki sıkıntı nedeniyle onların ihaleleri henüz tamamlanmadı" diye konuştu.