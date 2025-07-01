Tunceli merkezde sıcak asfalt serimine başlanırken Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Atatürk Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilk sıcak asfalt serimini yerinde inceleyerek bir kadınla asfalt serimi yaptı.

Tunceli Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Mahallesi Derebirik mevkiinde yer alan yeni sağlık ocağı yolunda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildi. Toplam 140 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde olan yolda, altyapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfalt serimi tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, "Şehrimizin değişik yerlerinde 8 kilometrelik bir sıcak asfalt çalışması başlattık ve en kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kent merkezinde temizlik ve yol düzeltme çalışmaları da yürütüldüğünü kaydeden Vali Aygöl, "Karayolları ekiplerimiz, il özel idaresi bu çalışmaları yürütüyor. Yine dört kademeli olacak şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmete devam edeceğiz. Sevdamız Tunceli. Allah kolaylıklar versin. Bu vesileyle bir kez daha Muharrem ayını da tebrik ediyorum" diye konuştu.