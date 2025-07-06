Hedef ve yatırımları hayata geçirerek şehrin her köşesine değer katmak istediklerini dile getiren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Bu doğrultuda, aziz şehrimizin her mahallesine eşit, adil ve kaliteli hizmet götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkan Şerifoğulları bu kapsamda ilk olarak Abdullahpaşa Mahallesi’nde Muhtar Ramazan Kil ile bir araya geldi. Başkan Şerifoğulları, Muhtar Kil ile birlikte belediye tarafından mahallede gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu. Şerifoğulları, ardından Zafran Mahallesi’ni ziyaret ederek Zafran Mahalle Muhtarı Selahattin Kuşaksız ile buluştu. Ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Şerifoğulları, talepleri dinledi. Başkan Şerifoğulları daha sonra mahallede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Hedefimiz, yatırımlarımızı hayata geçirerek aziz şehrimizin her köşesine değer katmak ve kıymetli hemşehrilerimizin taleplerine en hızlı şekilde yanıt vererek en kaliteli hizmeti ulaştırabilmek. Bu doğrultuda, aziz şehrimizin her mahallesine eşit, adil ve kaliteli hizmet götürmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.