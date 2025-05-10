Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Engelliler Haftası çerçevesinde 13 Mayıs’ta düzenleyecekleri ‘Engelliler Haftası Şenliği’ne özel bireyleri davet etti.

Erenler Belediyesi 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde engelli bireyler için unutulmayacak bir program hazırlıyor. 13 Mayıs Salı günü saat 19.00’ da Erenler Belediyesi Düğün Salonunda gerçekleşecek olan ‘Engelliler Haftası Şenliği’ programında engelli bireyler gönüllerince zaman geçirecek. Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki tüm engelli kardeşlerimizin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nı kutluyorum. Varlıklarıyla ülkemize değer katan tüm engelli vatandaşlarımıza sevgilerimi iletiyor, düzenleyeceğimiz şenliğe tüm engelli kardeşlerimizi bekliyorum" dedi.