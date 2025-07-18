Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği görevini adaletli ve liyakat temelli bir anlayışla yürüteceklerini belirterek, "Felsefemiz; belediyelerin siyasi görüş farkını bir kenara bırakmak ve TBB’yi adaletli bir anlayışla yönetmek olacaktır" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2025 Yılı Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda yapılan toplantıda, 26’sı komisyonlara havale edilen ve 4’ü birimlerden gelen toplam 30 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda gündem dışı konuşma yapan Başkan Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve özgürlük bayramını kutlayarak, "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıldönümünde aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, yavru vatanımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Seçer, LGS tercih döneminde öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulduğunu belirterek, "Tüm öğrencilerimizi, 24 Temmuz’a kadar hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimize bekliyoruz. Detaylı bilgiye Alo 185 Teksin hattı veya mersin.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Aydıncık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevliyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Selçuk Peker’e de rahmet dileyen Seçer, ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

TBB Başkan Vekilliği görevine değindi

Meclis üyelerinin Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekilliği görevinden dolayı tebriklerini kabul eden Seçer, görevi adaletli ve liyakat temelli bir anlayışla yürüteceklerini belirterek, "Felsefemiz; belediyelerin siyasi görüş farkını bir kenara bırakmak ve TBB’yi adaletli bir anlayışla yönetmek olacaktır. Eskiye sünger çekip, ülke ve belediyelerimizin menfaati için hep birlikte çalışacağız" dedi.

TBB’nin 1414 belediyeyi kapsayan büyük bir çatı kuruluş olduğunu vurgulayan Seçer, kurumun sunduğu ayni ve nakdi desteklerin yanı sıra eğitim, proje, çevre ve uluslararası fonlara erişim gibi birçok alanda belediyelere katkı sunduğunu belirtti. Seçer, "Bu kurumu layık olduğu şekilde yöneteceğiz" diye konuştu.

TBB’ye yapılan taleplerde siyasi ayrım gözetilmeyeceğinin altını çizen Seçer, "İYİ Parti’den MHP’ye ve CHP’ye kadar tüm ilçe belediyelerimizden gelen talepler değerlendirildi. Göremediklerimiz ise sırada bekliyor. Hiç kimsenin kaygısı olmasın, adil şekilde yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.