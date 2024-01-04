Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından dua okundu. Programda konuşan Başkan Seçer, Mersin’in havasıyla, suyuyla, iklimiyle, lokasyonuyla, stratejisiyle, dünyanın birçok milletinin saygıyla baktığı ve yaşamlarını idame ettirmek için yüzyıllar boyunca büyük çabalar sarf ettiği bir yer olduğuna vurgu yaptı. Seçer, “Bu kadim toprakların kahraman evlatları kadınıyla, erkeğiyle imkânsızlığı imkâna dönüştürmüş, gece gündüz varını yoğunu ortaya koyarak işgalcileri topraklarından atmışlar" dedi. Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyeti şemsiyesi altında, cumhuriyetin kurumlarının, kadrolarının, azmiyle, çalışmasıyla, çabalarıyla, Anadolu topraklarının dört bir yanına yapılan hizmetlerin, Mersin’e de yapıldığını aktaran Seçer, “100 yıl önce başlayan cumhuriyet döneminin bu hizmet kervanı bugün de devam ediyor. Bizler de bu bayrağı teslim almış, gecemizi gündüzümüze katarak bu hizmet kervanında bizim de bir katkımız olsun diye gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Mersin’de insanların mutlu ve huzurlu yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Mersin’in çok değerli, güzel ve özel bir kent olduğunu belirten Seçer, Mersin’in göçlerle büyümüş bir şehir olduğuna dikkat çekti. Mersin’in resmi nüfusunun 2 milyona yakın ancak gayri resmi rakamlarla 2,5 milyon nüfusa sahip olduğuna işaret eden Seçer, “Mersin’de farklı ülkelerin kimliğini taşıyan, şu ya da bu sebeple bölgemizde bulunan veya yabancı ülkelerin buradaki yatırımları nedeniyle hayatını idame ettiren insanlar var. Hatta bu güzel coğrafyada yaşamak için gelip buradan mülk edinen, buranın vatandaşları olmasa da burada yaşayan insanlarımız var. Biz burada yaşayan herkese Türkiye Cumhuriyeti güvencesi altında her türlü hizmeti sunmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya, bu şehirde mutlu ve huzurlu yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” diye konuştu.

Ülkelerin mücadelelerle kurulduğunu söyleyen Seçer, “Hiçbir topluma, devlet oluşumuna ve millete, çalışmadan, azmetmeden, mücadele etmeden, savaşmadan vatan sunulmamış. Ama bu mücadelenin bedelini mutlaka milletler ödüyor. İşte Türk milleti de tarihsel süreç boyunca bedel ödemiş. Burada beraber olduğumuz yiğit şehitlerimizin aileleri, kahraman gazilerimiz ve aileleri bu ülke uğruna bedeller ödemiş bizim sevgili yurttaşlarımızdır” şeklinde konuştu.



“Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile şehit ve gazi ailelerine katkı sunuyoruz”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği günden bugüne kadar şehit ailelerine, gaziler ve onların ailelerine mevcut imkânları en iyi şekilde kullanarak katkı sunmaya çalıştıklarının altını çizen Seçer, “Diğer büyükşehir belediyelerine örnek olacak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Şehit Aileleri ve Gazi Hizmetleri Şube Müdürlüğünü arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucu kurduk. Ve gördük ki o günden bugüne şehit ailelerimize, gazilerimize ve ailelerine daha çok katkı sunabiliyoruz. Onların sorunlarıyla daha yakından ilgilenebiliyoruz ve onların dertleriyle dertlenebiliyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek” dedi.



“Üzerinde yaşamış olduğumuz bu aziz vatan toprakları çok kıymetli”

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise yaptığı konuşmada şehit ve gazilerin vatan toprakları için önemine değinerek, “Üzerinde yaşamış olduğumuz bu aziz vatan toprakları gerçekten çok kıymetli, paha biçilmez. Bu topraklar çok kıymetli, çünkü binlerce yıllık bir mücadele neticesinde oluşturulan bir vatanı ifade ediyor. O yüzden biz böyle günlerde, özellikle de siz kıymetli şehit ailelerimize ve gazilerimizle bir araya geldiğimizde duygu yoğunluğu yaşıyoruz. Çünkü sizler aziz şehitlerimizin mukaddes hatıralarını, kıymetli hatıralarını, manevi hatıralarını temsil ediyorsunuz ve sizler devletimize, milletimize emanetsiniz” diye konuştu.