Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dünyada ilk kez Mersin’de düzenlenen Dünya Paralimpik Plaj Oyunları kapsamında sporcular ve antrenörlerle gala yemeğinde bir araya geldi. Seçer, "Organizasyonun kazananı dünya barışı oldu" dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Dünya Bedensel Engelliler Federasyonu iş birliğinde dünyada ilk kez Mersin’de gerçekleşen ‘Mersin Dünya Paralimpik Plaj Oyunları’nın Gala Yemeği’nde sporcuları ve antrenörleri misafir etti. Sporcu ve antrenörlere Mersin’in güzelliklerini sorarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin’e ilk kez gelerek kenti seven insanları görmekte mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Sportif organizasyonlarda etnik yapının bir önemi kalmıyor"

Sportif ve kültürel organizasyonların dünya barışına hizmet ettiğini ve organizasyon yapılan şehirlerin tüm dünyaya tanıtılma fırsatı yakaladığını belirten Seçer, "Spora dayalı bu organizasyonlar, toplumları, bölgeleri, şehirleri tanıma fırsatı veriyor, onların geleneklerini, göreneklerini, doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma fırsatı veriyor. Sportif organizasyonlarda kişinin etnik yapısı, dini, dili, ırkı hangi ülkeden olduğu önemsizleşiyor. Herkes bu etkinliklerde kardeşçe beraber oluyor"diye konuştu.

Dünya Paralimpik Plaj Oyunları’nın dünyada ilk kez ve Mersin’de yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Murat Aksu ve onun çalışma arkadaşları yaklaşık bir yıldır Mersin’e geldiler, gittiler, burada ön hazırlık yaptılar. Çok iyi çalışmışlar, çok güzel bir organizasyon çıkmış" diyerek, organizasyonda emek veren herkese teşekkür etti.

"Organizasyonun kazananı dünya barışı oldu"

Gelecek yıl da Mersin’de Dünya Gençlik Oyunları yapılacağını söyleyen Seçer, dünyanın pek çok yerinden sayısız sporcuyu kentte ağırlamak için heyecanlı olduklarını belirtti.

Hız kesmeden ve üzerine daha da katarak çok güzel organizasyonlara imza atacaklarını söyleyen Seçer, "Mersin dünyanın tanıdığı, çok önemli sportif, kültürel organizasyonların yapıldığı bir barış kenti olsun istiyoruz. Bu vizyonla çalışıyoruz. Sizleri şehrimizde misafir etmekten çok mutluyum. Organizasyonda yarışmalar oldu, kazananı ise dünya barışı oldu. Hepinizi kutluyorum"ifadelerini kullandı.

"Başkanım sizi önümüzdeki yıl da görmek istiyoruz"

Bu organizasyonun yapılmasının en büyük hayallerinden birisi olduğunu söyleyen Dünya Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Rudi Van Den Abbeele, "Belediye Başkanım ev sahipliğiniz için size teşekkür ediyorum. Bu öğleden sonra oyunların geri dönüşleri hakkında bana soru sordunuz, bunu oyunculara soralım. ‘Mersin kentine teşekkür ediyor musunuz?’ " diye, sormasının ardından salonda bulunan herkes coşkuyla alkışladı.

İlk defa düzenlenen bir organizasyon olmasına rağmen gelen sporcu ve antrenörlerin çok memnun olduğunun altını çizen Abbeele, "Sporculardan ve antrenörlerden alkış almaktan daha öte bir gurura erişemezsiniz. Sayın Başkanım sizi önümüzdeki yıl da görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Dünyada ilkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon Mersin’den daha iyi bir yerde yapılamazdı"

Dünyada ilk kez düzenlenen Mersin Dünya Paralimpik Plaj Oyunları’na ev sahipliği yaptığı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, "Başta Büyükşehir Belediye Başkanım olmak üzere, Mersin Valimize ve Mersin’in değerli yöneticilerine bize gösterdikleri ev sahipliğinden ve yardımlardan dolayı minnettarız. Bildiğiniz üzere dünyada ilk kez paralimpik sporcular için bir plaj oyunları düzenlendi. İlkini beraber gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum. Bu plaj oyunları için Mersin’den daha iyi bir şehir seçilemezdi. Buraya gelen bütün atletler ve yöneticiler Mersin’de olmanın mutluluğunu yaşadı" diyerek, gelecek yıl daha coşkulu bir etkinlikte buluşmayı temenni etti.