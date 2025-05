Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çölyak hastaları ve aileleriyle bir araya geldi. Kooperatif market ve belediye kafelerinde kasa önünde glütensiz ürünlerin satışının başladığını belirten Seçer, yakında Büyükşehir Belediyesinin market ve kafelerinde glütensiz sıcak üretimin de başlayacağını duyurdu.

Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, ‘Dünya Çölyak Günü’ kapsamında Darısekisi Örnek Köyü’nde düzenlenen etkinlikte çölyak hastaları ve aileleriyle buluştu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği iş birliğinde gerçekleşen etkinlikle hem farkındalık oluşturmanın, hem de çölyak hastalarının sosyal yaşamda güçlü bağlar kurmasının amaçlandığı ifade edildi.

Başkan Seçer, hayatın her alanında vatandaşların yanında olmayı önemsediklerini belirterek Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği’ne emekleri için teşekkür eden Başkan Seçer, çölyak hastalığı raporu olan ve talepte bulunan bireylere Büyükşehir Belediyesi tarafından her ay 16 adet 250 gr glütensiz ekmek, 3 kg glütensiz un dağıtımı yapıldığını kaydetti. Seçer, "Projenin başladığı 2020 yılından itibaren her ay 827 ailemize 13 bin 232 adet glütensiz ekmek ve 2 bin 481 kg glütensiz un dağıtımı yapılıyor. Bugüne kadar toplam 781 bin 248 glütensiz ekmek, proje başladığından beri 70 bin 425 kilogram da glütensiz un dağıtımını gerçekleştirdik" dedi.

2022 yılından bu yana da Ramazan Ayı’nda 3 bin adet ‘Glütensiz Gıda Kolisi’ dağıtımı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Seçer, glütensiz kafe ve market ile de hizmetlerine devam ettiklerini vurguladı. 2024 yılı Kasım ayında açtıkları markette glütensiz kahvaltılıklar, börek, tatlı, pizza, lahmacun, makarna, ekmek ve atıştırmalıkların yerinde tüketildiğine işaret eden Seçer, kooperatif market ve belediye kafelerinde kasa önünde glütensiz ürünlerin satışının başladığını, yakında Büyükşehir Belediyesinin market ve kafelerinde glütensiz sıcak üretimin de başlayacağını duyurdu.

"Örnek alınan projelerimiz oluyor"

İnsanları bilinçlendirmek adına farkındalık haftalarının önemli olduğunun altını çizen Seçer, "Toplumun önemli bir kısmı bu tip rahatsızlıkların farkında dahi değil" ifadesini kullandı. Yalnızca çölyak hastaları için değil, farklı hastalıklardan mustarip vatandaşlar için de çalıştıklarını belirten Seçer, "Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gıda paketi dağıtımına başladık. Fenilketonüri eksikliği olan vatandaşlarımız ömrünün sonuna kadar hayvansal protein alamıyor. Yine onkoloji hastası çocuklarımız için özel paketlerimiz oluyor. Onlara da ayrı bir destek sunma gayreti içerisindeyiz. Toplumumuzun yüz yüze kaldığı, bireylerimizi ve ailelerimizi derinden yoran ve üzen hangi konu olursa olsun vatandaşlarımızın yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Belediye başkanının sadece yol, imar ve temizlik gibi işler yapmadığına değinen Seçer, "Belediyecilik vatandaşla iç içe olmalı, toplumun her sorununda yanında olmalı. Biz sosyal politikalarda Türkiye’de adından sıkça söz edilen bir belediye haline geldik. Türkiye’nin dört bir yanında konu sosyal belediyecilik ise Mersin Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarına mutlaka değiniliyor. Örnek alınan projelerimiz oluyor. Bugüne kadar toplumsal konuları içeren 100’den fazla sosyal politika projesi hayata geçirildi" diye konuştu.

Mersin Çölyak Glütensiz Beslenme Derneği Başkanı Ömer Arslan da desteklerinden dolayı Başkan Seçer ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından katılımcılara glütensiz menü ikram edilirken, çocuklar oyun alanı kurularak çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.