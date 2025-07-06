Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde öğrencileri eğitim programları ve bilim söyleşileriyle bir araya getirdiklerini belirterek, "Kampüsümüzde öğrencilerimizi yapay zeka, siber güvenlik, yazılım ve kodlama alanlarında uygulamalı eğitim programlarıyla bir araya getirmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü öğrencileri, afet ve acil durumlar için hazırladıkları müdahale ve uyarı projeleriyle alkış topladı. Öğrenciler, yangın, deprem, sel ve su baskını gibi afet ve acil durumlarda gerekli müdahalelerin ve uyarıların en kısa sürede gerçekleştirilmesini hedefleyen özgün projelerini düzenlenen Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti Proje Şenliği’nde vatandaşlarla buluşturdu.

Öğrencileri bilim ve teknoloji alanında uygulamalı eğitim programlarıyla bir araya getirmeye devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Milli Teknoloji Hamlesi’ni bilgileri ve yetenekleriyle ileriye taşıyacak nesilleri yetiştirmeye devam ettiklerini kaydetti. Öğrencileri eğitim programları ile birlikte bilim söyleşileriyle de bir araya getirdiklerini kaydeden Başkan Sandıkçı, "Öğrencilerimizi yapay zeka, siber güvenlik, yazılım ve kodlama alanlarında uygulamalı eğitim programlarıyla bir araya getirmeyi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizi alanında uzman eğitmenlerimiz eşliğinde deney ve gözlem çalışmalarıyla ve bilim söyleşileriyle buluşturuyoruz. Canik’imizde bilim ve teknoloji alanında gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızın ana gayesi; teknolojiyi tüketen değil, teknolojiyi üreten ve Milli Teknoloji Hamlesi’ni geleceğe taşıyan nesilleri yetiştirmektir. Bilgi ve yetenekleriyle taçlandırdıkları özgün projeleri tasarlayan ve üreten öğrencilerimizi canıgönülden tebrik ediyorum" diye konuştu.

Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’ndeki şenlikte öğrenciler tarafından hazırlanan 37 proje sergilendi. Şenlik, öğrencilere başarı belgesi verilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.