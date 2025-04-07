Aydın’da son dönemde etkili olan sağanak yağışlar, bölgedeki barajların doluluk oranlarını önemli ölçüde artırırken, pamuk üretiminin merkezi olan Söke Ovası’nda çiftçilerin "kısıtlı su dağıtım planı"na yönelik itirazları yeniden gündeme gelirken TARİŞ Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, "Söke Ovası’nda Kısıtlı Su Planı yeniden gözden geçirilmeli" dedi.

Aydın Valiliği tarafından 2025 yılı sulama sezonu için açıklanan ve tarım alanlarının yalnızca yüzde 50’sine su verilmesini öngören planın, pamuk üreticilerini ciddi şekilde zora sokacağı ifade edildi. TARİŞ Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı İsmail Özer, alınan kararın acilen yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son yağışlarla birlikte açıklama barajlardaki mevcut su seviyesinin, çiftçilerin sezonu iki sulama ile sorunsuz tamamlamasına imkân tanıdığını belirten Başkan Özer, "Ege Bölgesi’nde pamuk üretiminin merkezi konumundaki Söke Ovası’nda bu karar uygulanırsa sadece çiftçiler değil, bölge ekonomisi de büyük darbe alır. Yüzde 50 kuru tarım uygulaması verimi ciddi şekilde düşürecek ve çiftçilerimizi alternatif ürün arayışına yöneltecektir. Ancak pamuğun yerini doldurabilecek, aynı ekonomik faydayı sağlayacak bir ürün bulmak kısa vadede mümkün değildir" dedi.

Pamuk üretiminin, tarımın ötesinde tekstilden lojistiğe kadar geniş bir ekonomik ağı beslediğine dikkat çeken Özer, üretimdeki daralmanın zincirleme bir etkiyle birçok sektörü olumsuz etkileyeceğini belirtti. Özer açıklamasında; ""Bu karar gözden geçirilmezse sadece tarımsal üretim değil, çırçır fabrikaları, tekstil atölyeleri, nakliye sektörü ve kırsalda yaşayan binlerce aile zarar görecektir. Uzun vadede işsizlik artar, kırsaldan kente göç hızlanır ve bölgenin sosyoekonomik dengesi bozulur" diye konuştu.

"Sadece hakkımız olan suyu istiyoruz"

Pamuk üretiminin Türkiye’nin ithalat bağımlılığını azaltması açısından stratejik bir ürün olduğunu vurgulayan İsmail Özer, barajlardaki su seviyesinin değerlendirilerek kararın yeniden masaya yatırılması çağrısında bulundu. Özer açıklamasında; "Allah rahmetini esirgemedi, barajlarımız doldu. Biz çiftçiler olarak sadece hakkımız olan suyu istiyoruz. İki sulamayla ovamızı ayakta tutabilir, hem kendi emeğimizi hem de ülkemizin pamuk ihtiyacını karşılayabiliriz. Aydın Valisi Yakup Canbolat ve DSİ 21. Bölge Müdürü Birol Çınar’dan bu kararı yeniden değerlendirmelerini ve üreticilerimizin geleceğini güvence altına alacak adımları atmalarını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.