Hacılar Belediyesi, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıbel mevkiinde çıkan ve kısa sürede büyüyen orman yangınıyla mücadeleye destek veriyor. Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, bölgedeki söndürme çalışmalarına 1 arazöz ve 2 personel ile katkı sağlıyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde yürütülen söndürme faaliyetlerine destek amacıyla ekip gönderildiğini açıklayan Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Devletimizin ilgili tüm kurumları sahada yoğun şekilde görev yapıyor. Hacılar Belediyesi olarak biz de fen işleri ekiplerimizle yangınla mücadele çalışmalarına destek veriyoruz. Araç ve personelimizle üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Yeşil Vatan’ı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Başkan Özdoğan, özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte orman yangınları riskinin daha da yükseldiğine dikkat çekerek, vatandaşları ormanlarda ve yeşil alanlarda dikkatli davranmaya dair uyarılarda bulunarak, "Cam kırıkları, mangal atıkları, havai fişekler ve sigara izmaritleri gibi dikkatsizce bırakılan unsurlar büyük felaketlere yol açabilir. Bu konuda herkesin daha duyarlı olmasını bekliyoruz. Ormanlar hepimizin nefesi, doğamız için bir kıvılcıma dahi fırsat vermeyelim. Küçük bir ihmal, geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir" dedi.

Başkan Özdoğan, açıklamasının sonunda yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangının bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulundu.