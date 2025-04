Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programında Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Özdoğan, vatandaşların sorularını doğrudan yanıtladı, taleplerini dinledi.

Programın açılışında konuşan Başkan Bilal Özdoğan; ’Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz Hacılar Belediyesi olarak sadece bu tür programlarda değil, her zaman vatandaşlarımızla birebir iletişim halindeyiz. Çat kapı ev ziyaretleriyle, sosyal medya mesajlarıyla, beyaz masa, yazı işleri, e-posta ve WhatsApp üzerinden gelen her talebe mesai mefhumu gözetmeksizin yanıt veriyoruz. Çünkü biz, halkla iç içe olmayı esas alan bir anlayışla hizmet ediyoruz" diye konuştu. Başkan Özdoğan, vatandaşın iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya özen gösterdiklerini de ifade ederek; "Bugün buraya gelmeden önce bir cenazeye katıldık, akşam da bir nişan ve düğün programımız olacak. Biz vatandaşımızın her anında yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Düğünde de varız, cenazede de. Çünkü bu bizim görevimiz değil, öncelikle insanî sorumluluğumuz" diye konuştu. Program boyunca vatandaşlar, mahallelerinde yaşanan sorunlardan günlük yaşamı kolaylaştıracak önerilere kadar birçok konuyu dile getirdi. Başkan Özdoğan, iletilen konuların bir kısmına anında cevap verirken, çözüm gerektiren başlıkları not alarak ilgili birimlere iletileceğini belirtti. Muhtarların da katılım gösterdiği programda, mahalleler özelindeki sorunlar ve ihtiyaçlar da masaya yatırıldı. Başkan Özdoğan, "Muhtarlarımız sizlerin temsilcisi ve bizlerin sahadaki gözü kulağı. Onların notları bizim için önemli. Bugün burada sizleri dinleyeceğiz, önerilerinizi dikkate alacağız ve ne yapılması gerekiyorsa adım adım planlayacağız" dedi.

Toplumun tüm kesimleriyle güçlü bir iletişim içerisinde olduklarının altını çizen Başkan Özdoğan, programın sonunda tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Hacılar’ımızı birlikte güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.