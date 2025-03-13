AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, kongre sonrası düzenli olarak başlattığı saha ziyaretleri çerçevesinde esnafla bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, görevi devraldıktan sonra vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. AK Nokta’lardan başlayarak Kadıköy ve Ataşehir’deki semt pazarlarını ziyaret eden Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sahada vatandaşlardan gelen talep ve önerileri not alan Başkan Özdemir, Kadıköy’de bir vatandaşın "17 numaralı otobüs gelmiyor. Hani metro da gelecekti bize, hayal" sözleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmesine, "Evet haklısınız, kazananın hizmet yapması lazım" ifadeleriyle yanıt verdi.

Sabah saatlerinde İBB Meclisi’nin AK Parti grup toplantısına katılan Başkan Özdemir, meclis üyeleriyle bir araya geldi. Özdemir, yapılan toplantıda önümüzdeki dönem çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Özdemir daha sonra Ramazan ayı vesilesiyle Hırka-i Şerif Camii’nde ziyarete açılan Hz. Peygamber’in önemli kutsal emanetlerden biri olan Hırka-ı Şerif’i ziyaret etti.

Akşam saatlerinde AK Parti teşkilatının Üsküdar’daki "İftara 5 Kala" programına eşlik eden Özdemir, iftara yetişemeyen vatandaşlara iftariyelik ikramında bulundu. Devamında teşkilatın organize ettiği sokak iftarına da katılan Başkan Özdemir, "Ramazan ayında da sonrasında da sahada olmaya devam edeceğiz" dedi.