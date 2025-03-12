Malatya Ticaret Borsası Başkanı (MTB) Ramazan Özcan, kayısı üreticilerini yanlış ilaç kullanımına karşı uyararak, bunun ihracat krizlerine yol açabileceğine dikkat çekti. Özcan, kayısının ihracatındaki en büyük tehditlerden birinin ilaç kalıntıları olduğunu ifade etti.

Tarım sektöründe özellikle narenciye ve kuru meyve gruplarında son yıllarda ilaç kalıntılarının büyük bir sorun haline geldiğini kaydeden Başkan Özcan, "Avrupa başta olmak üzere birçok ülke, ithal ettiği tarım ürünlerine yönelik sıkı denetimler uyguluyor. Malatya’nın en önemli ihracat kalemlerinden biri olan kayısı da bu denetimlerden etkileniyor. Kayısı üretiminde son yıllarda Avrupa ve dünya genelinde tahlil ve tetkiklere tabi tutulan ürünlerde ilaç kalıntıları nedeniyle ciddi krizler yaşanıyor. Kuru meyve ve yaş kayısıda bu tür sorunlar, kayısının ihracatını zorlaştırıyor" dedi.

"Bu yılı ilaç kirliliğiyle mücadele yılı ilan ediyoruz"

Başkan Özcan, Malatya’daki tüm üreticilere ilaç kalıntılarıyla mücadele çağrısı yaparak, Tarım İl Müdürlüğü önderliğinde bu yılın "İlaç Kalıntılarıyla Mücadele Yılı" ilan edilmesi gerektiğini belirtti. Özcan, "Kayısı üretiminden ihracata kadar yaşadığımız sorunlar, sadece fiyata odaklanmakla çözülemez. Tarlada başlayan zorluklar, ihracat aşamasına kadar devam ediyor ve bu durum kayısının kalitesini etkiliyor" diye konuştu.

Özcan, kayısının dünya çapında bir ihraç ürünü olduğuna dikkat çekerek, doğru ilaç kullanımı ve tarımda hijyenin sağlanması gerektiğini vurguladı.