Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya ilçesinde 30 Haziran sabahı başlayan orman yangınına büyük bir özveriyle müdahale eden İtfaiye personelini ziyaret etti.

Antakya ilçesi Karaali Mahallesi’nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılmıştı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 36 saat süren çalışmalarla söndürülmüştü. Alevlerle mücadelede ilk andan itibaren sahada olan Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye personeli çalışma azmi ve emekleriyle takdir topladı. Yangınla gece gündüz demeden kararlı bir şekilde mücadele eden ekiplerle bir araya gelen Başkan Öntürk, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm personele gösterdikleri cesaret ve fedakârlık için teşekkürlerini iletti. Başkan Öntürk, orman yangınına karşı destansı mücadeleye veren personellere geçmiş olsun dileklerini ileterek personelleri tek tek tebrik etti.

Yangına karşı kahramanca direnen personellere bir konuşma yapan Başkan Öntürk, "Sizlerle beraber, Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimize, Jandarmamıza, Emniyetimize, AFAD’ımıza, Valiliğimize, elindeki imkanlarla yangına müdahaleye destek veren vatandaşlarımızın hepsine, çevre illerden gelen ekiplere teşekkür ediyorum. Sizlerin 48 saattir uykusuz mücadeleniz, hakikaten hem Hatay’ımız hem de Büyükşehir adına onur vericidir" dedi.

HBB İtfaiye Teşkilatının daha da güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Öntürk konteynerlerde hizmet veren fedakâr ekiplerin varlığının önemine değinerek "Kısa süre içerisinde üç farklı bölgede, Türkiye’nin en modern ve itfaiye binalarını ve yeni araçları sizlerle buluşturacağız. Hatay’ımızın 20 yılını kurtaracak bir itfaiyeyi kuracağız. Afetlerin ne zaman nerede çıkacağı belli değil. Bizim çok güçlü olmamız lazım" dedi.

Başkan Öntürk, yangın riskinin yüksek olduğu sıcak ve rüzgârlı havalarda vatandaşların daha dikkatli davranması gerektiğini vurguladı. Bu tür hava koşullarında piknik yapılmaması, ateş yakılmaması ve yangına sebep olabilecek malzemelerden uzak durulması çağrısında bulundu.

Traktörleriyle Gelen Kahramanlara Başkan’dan Yakıt Teşekkürü

Yangının büyüklüğüne dikkat çeken Başkan Öntürk, traktörleriyle söndürme çalışmalarına destek veren vatandaşların tespit edilmesini ve çiftçilere birer depo yakıt desteği sağlanması talimatı verdi.

Ziyaretlerinde Başkan Öntürk’e HBB Başkan Danışmanı Kemal Nadir Ünal ve İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Keskin eşlik etti.