Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

Başkan Odabaşı mesajında, “Türk milletinin hürriyet meşalesini yeniden yakan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetinin Ankara’ya gelişinin 105. yılını coşku ve gurur içinde kutluyoruz” dedi. Atatürk’ün 27 Aralık 1919’ta Ankara’ya gelişinin Türk milletinin istiklal ve özgürlük idealine olan bağlılığın en büyük göstergesi olduğunu belirten Odabaşı, şunları kaydetti:

“Toplumun farklı kesimlerinden, farklı sosyolojilerden tek bir amaç için Ankara’da bir araya gelen temsil heyeti, Anadolu’nun bağrından tüm dünyaya bir kez daha Türk milletinin bağımsızlık sevdasını haykırmıştır. Dolayısıyla Ankara sadece coğrafi bir yurt değil, bir istiklal yurdu, bir gelecek tasavvurudur. Bizler de tarihimizin bizlere yüklediği bu sorumluluk ve bilinçle Ankara’mız ve Gölbaşı’mız için üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle milli mücadelemizin büyük önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105. yıl dönümünü kutluyor, saygı ve rahmetle anıyorum.”