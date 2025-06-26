Adapazarı Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşların teveccühünü kazanan ‘Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi’ çerçevesinde Tepekum Mahallesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Söz verdiğimiz gibi etap etap gayretle çalışıyor ve Adapazarı sokaklarının çehresini değiştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tarafından hayata geçirilen ‘Mahallemi Güzelleştiriyorum Projesi’ çerçevesinde 84 mahallenin tümünde gerçekleştirilen ihtiyaç tespitleriyle cadde ve sokakların çehresi değişmeye devam ediyor. Bu çerçevede Tepekum Mahallesi Belgin, İrfan ve Pazar sokaklarında başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Işıksu, saha ekibinden bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Adapazarı’nın tüm mahallelerinde vatandaşların yaşam kalitesini daha da yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Başkan Işıksu, "Mahallemi Güzelleştiriyorum diyerek, Adapazarı’mızın her sokağını daha estetik, daha düzenli ve daha yaşanabilir hale getirmek için gayretle çalışıyoruz. 2025 yılının sonunda proje kapsamında toplamda 1000 sokakta çalışma yapmış olacağız. Tepekum Mahallemizde sürdürdüğümüz çalışmalar da bu anlayışın bir yansımasıdır. İnşallah hep birlikte, daha güzel günlere" ifadelerini kullandı.