Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Çınarlı Mahallesi 7002. Sokak’ta yürütülen parke yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Mirza, Belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde sürdürdüğü altyapı çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alırken, aynı zamanda mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi. Çınarlı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği bu ziyaret ile halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Mirza, "Çınarlı Mahallemiz, Bandırmamızın önemli ve değerli bölgelerinden biridir. Buradaki çalışmalar, vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak adına büyük önem taşıyor. Mahalle sakinlerimizle sürekli iletişim halinde olarak, onların taleplerini en iyi şekilde yerine getirmek için çalışıyoruz" dedi.

Çalışmaların, Bandırma Belediyesi tarafından belirlenen plan ve program dahilinde hızla devam edeceğini belirten Başkan Mirza, "Yol yapım ve kaldırım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte Çınarlı Mahallesi’nin ulaşım standartları önemli ölçüde iyileşecek. Hemşehrilerimizin yaşam alanlarını daha da güzelleştirmek, onlara daha sağlıklı bir çevre sunmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaret sırasında Başkan Mirza, Çınarlı Mahallesi sakinlerinden gelen öneri ve talepleri de not alarak, ihtiyaç duyulan çalışmaların takipçisi olacağını ifade etti. Mahalleli, Başkan Mirza’ya teşekkürlerini ileterek yapılan çalışmaların mahalle için büyük bir değer taşıdığını dile getirdi.