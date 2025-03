Fen ve temizlik işleri personelleriyle iftarda bir araya gelen Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Terme markasını güçlendireceğiz. Bu şehri hak ettiği değere kavuşturacağız" dedi.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, fen ve temizlik işleri personelleriyle birlikte iftar yaptı. İftar programına Başkan Kul’un yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve birim bünyesinde çalışan personeli katıldı. İftar öncesi masaları tek tek dolaşarak personelle sohbet eden Başkan Kul, tüm katılımcılarla ramazanın bereketini paylaştı.

"Önce Terme, önce Termeliler"

İftar sonrası yaptığı konuşmada belediye personelinin katkılarıyla geçen bir yılı değerlendiren Başkan Şenol Kul, "Terme’deki her projede, her çözümde, her işte belediyemizin itibarını yükselten sizlersiniz. Artık, Terme’mizin her köşesinde hizmetlerimizin yankılarını duyuyoruz. Bizim hedefimiz, her yaşta, her kesimden insana hitap eden ve ‘önce Terme, önce Termeliler’ diyen bir belediye olmak. Bu başarının arkasında yatan en önemli faktör de sizlerin özverili çalışmalarıdır" ifadelerini kullandı.

"Belediyecilik fedakarlık ister"

Kendisinin de muhtar bir babanın çocuğu olduğunu aktaran Başkan Kul, "Yerel yönetim hizmetleri hepinizin bildiği gibi fedakarlık ve özveri isteyen önemli bir hizmet şeklidir. Yapılan bu çalışmaların gerçekleşmesinde ve yürütülmesinde; işçisinden memuruna, birim müdüründen başkan yardımcısına kadar herkesin önemli katkısı vardır. Bu yeni dönemde de hizmetlerin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için birlik ve beraberlik içinde olacağız. Termelilere en güzel hizmetleri ulaştırmak için azami gayreti göstereceğinize olan inancımın tam olduğunu belirterek, davetimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Terme markasını güçlendireceğiz"

Başkan Kul, konuşmasına Terme’nin geleceği ve belediyenin yeni hedefleriyle devam etti. "Terme markasını güçlendireceğiz. Bu şehri hak ettiği değere kavuşturacağız. Termeli olmayı bir ayrıcalık, Terme’de yaşamayı bir cazibe haline getireceğiz. Bunun için tüm ekip olarak hep birlikte çalışacağız" diyen Kul, Terme halkı ve belediye çalışanlarıyla el birliğiyle ilçenin geleceğini şekillendireceklerini sözlerine ekledi.