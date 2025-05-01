Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında ilçenin Yenimahalle, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri sakinleri ile buluşacak.

Terme Belediyesi, "Milletle Bütünleşen Belediyecilik" anlayışıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşlarla birebir temas kurmaya devam ediyor. Bu kapsamdaki buluşmaların üçüncüsü, 3 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Kocaman Caddesi Şevval Düğün Salonu önünde gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Şenol Kul Yenimahalle, Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalleleri sakinleriyle bir araya gelecek.

Vatandaşları buluşmaya katılmaya davet eden Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, "Termemizin geleceğini şekillendiren en değerli rehber, halkımızın doğrudan söylediği sözlerdir. Katılımcı ve milletle bütünleşen belediyecilik anlayışıyla şehrimizi birlikte yönetmeye devam ediyoruz. Bu anlamda üçüncüsü gerçekleştirilecek ve güzel şehrimiz Terme’yi birlikte konuşacağımız buluşmaya tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" dedi.