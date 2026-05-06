Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği (ŞAGDER) Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Gazi Selami Köksal yeniden başkanlığa seçildi. Güven tazeleyen Köksal, 2029 yılına kadar dernek başkanlığı görevini sürdürecek.

Genel kurulda derneğin yönetim, denetim ve disiplin kurullarının asil ve yedek üyeleri de belirlendi. Selami Köksal başkanlığındaki yönetim kurulunda Kemalettin Şahin genel sekreter, Fehim Okur muhasip oldu. Süleyman Turan, Arif Lüleci, Yahya Dursun ve Ayhan Bozo asil üyeliğe; Gökhan Açıkgöz, Metin Altıkat, Nail Fidan, Halit Memiş ve Nadir Karakaşoğlu ise yedek üyeliğe seçildi.

Denetim kurulunda Nihat Kaya başkan, Ferhat Cebe ve Kurban Gür asil üye; Ayvaz Çelik, Mevlüt Güler ve Ahmet Çakıroğlu yedek üye olarak belirlendi.

Disiplin kurulunda ise Selim Bozo başkan, Erkan Saka, Asef Akbal, Bülent Bayramoğlu ve Habip Memiş asil üye; Coşkun Uzun, Hidayet Şeker, Metin Buğra Köksal, Tahir Ayengin ve Mehmet Ozulu yedek üye oldu.