Antalya Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, işadamlarıyla bir araya geldiği toplantıda Kepez’in geleceğini ortak akılla inşa etmek istediklerini belirterek, "Gelin, Kepez’i birlikte yönetelim" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Kocagöz, iş insanlarıyla yaptığı sohbette, Kepez’in geleceğini ortak akılla şekillendirmeyi hedeflediklerini vurguladı. "Dünyanın en güzel şehri şüphesiz Antalya" diyerek sözlerine başlayan Başkan Kocagöz, Kepez’in nüfus yoğunluğuna değinerek, "Antalya’da nüfus artışı yüzde 1.33, Kepez’de nüfus artışı yüzde 2,5 oranındadır. Eskiden Muratpaşa’da nüfus en büyüktü şu anda aradaki fark 130 binlere çıktı. Dört seçmenden biri Kepez’de Antalya’da. Kepez bu anlamda çok önemli. Kepez’in yüzde 27’si Antalya, yüzde 12,8’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu, yüzde 6’sı Burdur, yüzde 4’ü Konya, yüzde 3.8’i Ispartalı vatandaşlarımızdan oluşuyor. Kepez’de 7 bölgeden 81 vilayetten insanımız yaşıyor. Kepez’in denizi hariç her şeyi var. Ormanı, şelalesi, ırmağı, yeşilliği, çiçeği, serası her şeyi var. Peki Kepez’de ne yok? Kepez’de sosyal hayat yok. İnsanımız kazandığı parayı Kepez’de harcayamaz. Kepez demek Altınova ya da dokuma demek değildir. Kepez’in içerilerine girdiğiniz zaman yalınayak çocukların, yatağa aç giren yoksulların olduğu bir kent. Bizler makyajı değil gerçekleri görmemiz gerekiyor" dedi.

Mazeretler başarının yerini tutmaz

Kepez Belediyesi’nin mali borçlarına değinen Başkan Kocagöz, "Bütçe 2 milyar 700, borç 1 milyar 226 milyondu. Kepez Belediyesi’nin banka hesaplarından dördü hacizliydi. Maaş ödenemeyecek durumdaydı. Biz bilançoyu herkes gibi balkondan sarkıtmadık. Çünkü bu makamlar acz makamı değil çözüm makamıdır. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz inancıyla çalışmaya başladık. Bir kişiyi işten atmadık, atılanlar da usulsüz giriş yapılanlardı. 1 Nisan’da alım yapılmış, kişilerin İŞ-KUR kaydı dahi yoktu. Bunun cezası 189 bin liraydı. Yazık değil mi, bunlar milletin parasıydı. 8 aylık süreçte 545 milyon borç ödedik ve kalan borcu 681 milyona düşürdük. Bunu nasıl yaptık, gelirleri artırdık, giderleri düşürdük. Milletin parası diye bakarsanız, biz yüzde 58.64 tahsilat oranını artırdık" diye konuştu. "Göreve geldiğimizde tasarruf tedbirleri elimizi ayağımıza bağladı" diyen Başkan Kocagöz, "Bazen, krizleri fırsata döndürmek lazım. Örneğin, temiz bir Kepez diyerek yola çıktık ancak çöp kamyonu talebimize bakanlıktan ret geldi. Pes etmemek lazım bizim için de iyi oldu. Krizleri fırsata çevirmek lazımdı ve biz de her krizi fırsata çevirdik" dedi.

Kepez’i su basmadı

Borçları öderken bir yandan Kepez’in çok acil çözülmesi gereken problemlerini çözdüklerini anlatan Başkan Kocagöz, 2024 Şubat ayındaki sel baskınını hatırlattı. Kepez’de bir mazgal temizleme aracının dahi olmadığı hatırlatan Kocagöz, "Mazgal temizleme aracı alarak, 68 mahallemizde temizlik yaptık. Belediyecilikten korkuyorsanız trene binmeyeceksiniz. Dere yataklarındaki evlerin tamamını yıktık. Dere yataklarının ıslahını yaptık, drenaj sistemini yaptık, mazgalları temizledik. Sayın Valimiz de herkesin huzurunda teşekkür etti çünkü aynı yağmur Aralık ayında yağdı Kepez’i su basmadı. Dertlenince derman bulabiliyorsunuz" diye konuştu.

Birlikte yönetelim

Kepez’in temizliği ile ilgili gelen 85 şikayet sayısının bugün 8’e düştüğünü de bildiren Başkan Kocagöz, Kepez’de 18 bin 500 çöp konteyneri olduğunu, bunların da Kepez Belediyesi atölyelerinde üretildiğini belirtti. Çöp konteynerlerinin üzerine de ‘Çek Yaz Gönder’ notuyla WhatsApp numarası yazıp gelin Kepez’i birlikte yönetelim çağrısında bulunduklarını, Antalya’da ilk çöp taksi uygulamasını başlattıklarını da hatırlattı.

Başkan Kocagöz, 100’e yakın parkın ışıklandırıldığını belirterek, "Yollarımızı ışıl ışıl hale getirdik" dedi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için yapılan çalışmalara değinen Başkan Kocagöz, "Biz bu göreve çocuklarımız, gençlerimiz için geldik. Gençlerimize eğitim vermeleri için psikologlar aldık. Spor alanları açtık, enerji ve dikkatlerini spor alanlarına yönlendiriyoruz. Kepez’de kültür ve sanat diye bir şey yoktu. Mimar Sinan Kongre Merkezi var, ama içi boştu. Bina yapmak yetmiyor, önemli olan içini doldurabilmek. Biz burada akademi açtık. Şu anda bin 824 çocuğumuza orada müzik, dans gibi birçok kültürel etkinlik sağladık. Çocuk ve gençlik senfoni orkestramız ile yetenekli gençlerimizle çok güzel konserler veriyoruz" dedi.

Güvenli konutlar

Doğal afetlere de dikkat çeken Başkan Kocagöz, yerel yöneticiler olarak halkın bilinçlendirilmesinin, güvenli konutların önemine vurgu yaparak, İstanbul’daki KİPTAŞ gibi Kepez’de KEPTAŞ iştirakini kurduklarını söyledi. Kepez’de güvenli konutlar için odalarla beraber ortak akılla yürütülen bir çalışma yaptıklarını da dile getirdi. Antalya’da turizm çalışanlarının yoğun oturduğu ikametin Kepez bölgesi olduğunu hatırlatarak, "Turizm ihtisas mahalleleri oluşturuyoruz. İlk etapta 2 bin kişilik bir lojman yapacağız" dedi.

Kepez’e 105 proje

Seçim beyannamesinde 7 ana başlıkta 105 proje yapacaklarını hatırlatan Başkan Kocagöz, "Şu anda 48 projeyi faaliyete geçirdik. Bunların 26’sını bitirdik, 22 tanesi de bitmek üzere. Yine örnek olabilecek OBA (Ortak Buluşma Alanı) kurduk. Kadınlar lokali kurduk. Adına da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, hepimizin annesi Zübeyde Hanım koyduk. Biz, Kepez spor, sanat, kültür şehri olsun diye yola çıktık. Bizim olduğumuz yerde bir çocuk üşümesin istiyoruz. Bir kişi yatağa aç girmesin diye uğraşıyoruz. Öğrenci lokantaları başladı, kent lokantaları yapıyoruz. Kepez’de cenaze evlerinde de kimse yemekle uğraşmayacak acılarıyla uğraşacak, sandalyesinden yemeğine dua edecek hocasına kadar. Yeni doğan bebekler için de yardımlarımız var. Sosyal yardım oranını 10 kat artırdık" diye konuştu. İş insanlarının ortak aklına ihtiyaçları olduğuna da değinen Kocagöz, "Lütfen kendinizi bir belediye başkanı gibi görün. Gelin, Kepez’i birlikte yönetelim" dedi. Türkiye’de yerel demokrasiye örnek olabilecek Mahalle Meclisleri kurduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kocagöz, mahalle meclislerine mahalle muhtarlarının başkanlık ettiğini, yüzde 7 barajını aşan partilerin mahalle temsilcilerinden, gencinden kadınına, yaşlısından engellisine her vatandaşın söz sahibi olduğu bir mahalle meclisi kurduklarını sözlerine ekledi.