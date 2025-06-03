Hemşehri dernekleriyle kahvaltıda buluşan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "7 bölgeden 81 vilayetten insanın yaşadığı Kepez tam bir Türkiye. Kepez’de yüzde 27 Antalyalı, yüzde 12.7 Doğu ve Güneydoğu Anadolulu, yüzde 6 Burdurlu, yüzde 4 Konyalı, yüzde 3,8 Ispartalı var. Yani Kepez’de herkes var. Bu farklılık bize zenginlik katıyor" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kent Ormanı’nda düzenlenen kahvaltıda hemşehri dernekleriyle bir araya geldi. Kepez’in bugününü ve geleceğini anlatan Başkan Kocagöz, dernek üyelerinin de sorularını cevapladı. 31 Mart Yerel seçimlerinde ve cezaevi sürecinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Kepez’deki hizmet çalışmalarını tek tek anlattı. Başkan Kocagöz, 700 bin nüfuslu 55 ilden büyük bir ilçe olan Kepez’in mali tablosuna değinerek, "Kepez’in 2 milyar 700 bin lira bütçesi var. Göreve geldiğimizde 1 milyar 226 milyon lira borç vardı. Kamuoyunda kasa dolu denirken, bütçenin yarısı borçtu. Biz bu borçları balkonlardan sarkıtmadık. Sonuçta hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. 9 aylık süreçte 600 milyona yakın borç ödedik. 105 proje ile yola çıktık. Bu 5 yıllık bir proje değil, bu Kepez’in vizyonu ve geleceği ile ilgili. Bu projelerin 46 tanesine başladık ve 33 tanesini bitirdik. Her hafta bir tane temel atma, ya da açılış yapıyoruz. Bir yandan Kepez’in geleceğini planlıyoruz, bir yandan projeleri gerçekleştiriyoruz, bir yandan da Kepez’in acil problemlerini çözüyoruz" dedi.

İlk işimiz su baskınları oldu

Kepez’in acil problemlerini sıralayarak konuşmasına devam eden Başkan Kocagöz, "Kepez’de yağmur yağdığında sel, su baskını oluyordu. Hatırlarsanız, Şubat 2024 sel baskını oldu ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ve yüzlerce insanımızda mağdur oldu. Bizim için öncelik insan. Göreve gelir gelmez de hemen bu sorunu çözmek için çalışmalara başladık. Güneş mahallesinde su baskınlarının yaşanmasına sebep olan nedenlerden biri Ay Deresi’nde, dere yatağı içindeki evlerdi. Önce evleri yıktık, baskları genişlettik. Kepez’in mahallelerindeki bütün mazgallar doluydu. 55 ilden büyük Kepez’de mazgal temizlenmemiş. Hemen mazgal temizleme aracı ile mahallelerdeki mazgalları pırıl pırıl yaptık. Aralık ayında aynı miktarda yağmur yağdı ve Kepez’i su basmadı. İnsan dertlenince çare bulabiliyor. Vatandaşımız dertlenince onun derdine dertleniyoruz" diye konuştu.

"Kepez’in temizlik sorunu vardı"

Göreve geldiklerinde Kepez’in en büyük problemlerinden birinin de temizlik olduğunu belirten Başkan Kocagöz, günlük 89 şikayet geldiğini, vardiyalı çalışma sistemiyle bu sorunu çözdüklerini söyledi. Kepez’in temizlik sorununun çözümü için gerekli olan 2 çöp kamyon için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurduklarını ve ret cevabı aldıklarını da sözlerine ekledi.

"Işık ışıl parklar"

Kepez’in daha güvenli hale getirilmesi için100’e yakın parkın ışıl ışıl hale getirildiğini de bildirdi. Konuşmasında yarının geleceği gençler için yapılan hizmet çalışmalarına da değinen Başkan Kocagöz, "Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtarmak için onları spora yönlendirmeye çalışıyoruz. Kepez Belediyesi Spor Okulları’nın şu anda 5 bine yakın çocuk ve genci ağırladığını belirtti.

"Kepez için çok çalışacağız"

Yola çıkarken "Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, emekliler için çok çalışacağız" sözünü hatırlatarak, Kepez Belediyesi’nin üniformalarının maliyetini düşürmek için 15 kadını işe aldıklarını ve bu sayede forma maliyetini düşürdüklerini belirterek, "Hem 15 kadını istihdam ettik, hem 20 milyon tasarruf ettik. Tekeden süt çıkarmanın mantığı işte bu…" dedi.

"7 vilayetten 81 ilden insan Kepez’de"

"Sizlerin fikirlerine, düşüncelerine ihtiyacımız var" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kocagöz, "7 bölgeden 81 vilayetten insanın geldiği bir yer. Kepez demek Altınova, Dokuma demek değil. Kepez’in 68 mahallesi var. Ama Kepez’in iç kısımlarına girdiğinizde yalın ayaklı çocukları, yatağa aç giren insanları görürsünüz. Bizim en büyük hedefimiz, insanlarımızın hayatının nasıl kolaylaştırır, nasıl iyileştiririz. Bizim derdimiz budur. Onun için gelin hepiniz kendinizi Kepez’in belediye başkanı gibi düşünün. Belediyeciliğin siyaseti olmaz. Bizim ortak paydamız insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. O yüzden her birinizin fikirlerine ihtiyacımız var. Çünkü hepiniz kanaat önderisiniz. 7 bölgeden 81 vilayetten insanın yaşadığı Kepez tam bir Türkiye. Kepez’de yüzde 27 Antalyalı, yüzde 12.7 Doğu ve Güneydoğu Anadolulu, yüzde 6 Burdurlu, yüzde 4 Konyalı, yüzde 3,8 Ispartalı var. Yani Kepez’de herkes var. Bu farklılık bize zenginlik katıyor. Biz yola çıkarken nefreti değil, sevgiyi büyütmeye geleceğiz dedik. Biz Hacı Bektaş-ı Velileri, Yunus Emreleri ve Mevlana’yı hatırlatmaya geldik. Kepez’i Türkiye’nin sevgi, barış, kardeşlik simgesi haline getirmek istiyoruz. Kepez’in Antalya’nın arka bahçesi değil, vitrini haline gelsin istiyorum. Bunu ancak birlikte beraber yapabiliriz. 24 saat kapımız, gönlümüz sizlere açık" diye konuştu.

"Kepez’de hareket var"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, bayramdan sonra mahallelerde halk günü yapacaklarını ve ‘Kepez’de Hareket Var " diyerek, mahalle sakinleri ile birlikte hem yürüyüş yapıp, hem sorunları dinleyeceklerini de sözlerine ekledi.