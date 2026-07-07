Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçe genelinde sürdürülen yatırım, bakım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyerek Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını denetledi. Atatürk Kültür Parkı 2. Etap aydınlatma çalışmalarından Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda devam eden teknik altyapı işlemlerine, Bursa Caddesi'ndeki refüj ve kaldırım boyamalarından Çamlık Mesire Alanı'ndaki modernizasyon çalışmalarına kadar birçok noktada incelemelerde bulunan Karabatı, 'Karacabey'in her köşesinde daha modern, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.' dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, ilçe genelinde sürdürülen yatırım, bakım ve yenileme çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları denetledi. Gün boyunca farklı noktalarda devam eden çalışmaları tek tek inceleyen Başkan Karabatı, ekiplerden bilgi alarak çalışmaların en kısa sürede tamamlanması yönünde talimat verdi.

İnceleme programı kapsamında ilk olarak Atatürk Kültür Parkı 2. Etap'ta devam eden aydınlatma çalışmalarını değerlendiren Başkan Karabatı, parkın modern ve güvenli bir görünüme kavuşması adına sürdürülen çalışmaların vatandaşların yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Daha sonra Atatürk Kültür Merkezi'nde yapımı devam eden sinema salonunun perde ve teknik tesisat çalışmalarını yerinde değerlendiren Başkan Karabatı, ilçenin kültür ve sanat hayatına değer katacak salonun kısa süre içerisinde hizmet vermesi için çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti.

Ardından Bursa Caddesi'nde devam eden orta refüj ve kaldırım boyama çalışmalarını inceleyen Karabatı, ilçenin estetik görünümünü güçlendirmek amacıyla yeşil-beyaz renklerle gerçekleştirilen uygulamanın kent kimliğine değer katacağını belirtti.

Program kapsamında Çamlık Mesire Alanı'nda da incelemelerde bulunan Başkan Karabatı, piknik masalarının modernize edilmesi ve tuvaletlerde yürütülen bakım-onarım çalışmalarını yerinde denetledi.

Karabatı, vatandaşların yaz aylarında yoğun olarak kullandığı mesire alanının daha konforlu ve kullanışlı hale getirilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.

Son olarak Çamlık'ta yapımı devam eden yürüyüş parkuru çeşmesini de inceleyen Karabatı, özellikle spor yapan ve yürüyüş gerçekleştiren vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak bu hizmetin bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

İncelemeler sırasında Destek Hizmetleri Müdürü Mehmet Ali Orman ve personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Fatih Karabatı, belediye olarak her alanda hizmet üretmeye devam edeceklerini belirtti.

'Her çalışmamızın merkezinde vatandaşımız var'

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Fatih Karabatı, 'Karacabey'imizin her noktasında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz, ilçemizin ihtiyaç duyduğu birçok alanda büyük bir özveriyle görev yapıyor. Parklarımızdan sosyal yaşam alanlarımıza, kültür merkezlerimizden cadde ve sokak düzenlemelerine kadar yürüttüğümüz her çalışmayı yerinde takip ediyor, en kaliteli hizmeti sunabilmek adına ekiplerimizle sürekli koordinasyon halinde çalışıyoruz.

Amacımız sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil, geleceğin Karacabey'ini de inşa etmektir. Daha güvenli, daha estetik, daha yaşanabilir ve sosyal donatıları güçlü bir ilçe oluşturmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyorum.' diye konuştu.