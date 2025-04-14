Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Beylerbeyi Tarih Araştırmaları Çevre ve Eğitim Derneği Başkanı Hasan Fehmi Kinay ve Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Gürağaç’ı makamında ağırladı.

Ziyaret kapsamında gerçekleşen görüşmede, derneğin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi alındı. Başkan Kahveci, Kütahya’nın tarihi, kültürel ve çevresel mirasını yaşatmaya yönelik her türlü iş birliğine açık olduklarını belirtti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kahveci, "Nazik ziyaretleri ve değerli paylaşımları için Hasan Fehmi Kinay ve İlyas Gürağaç’a teşekkür ediyorum" dedi.