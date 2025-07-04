Adıyaman’ın Kahta Belediyesi, ilçede yaşanan yol ve altyapı sorunlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aynı anda ilçenin birçok noktada kapsamlı müdahalelerde bulunuyor. Bu kapsamda Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Yakup Can Bolat Caddesi sil baştan yenileniyor. Yol çökmesi nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığı cadde üzerinde zemin iyileştirme, altyapı ve kanalizasyon çalışmaları başlatıldı. Çalışmaların ardından cadde, sıcak asfaltla kaplanarak modern ve güvenli bir görünüme kavuşacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, cadde üzerindeki esnafları ziyaret ederek süreç hakkında bilgi verdi.

Yaşanan sıkıntının en kısa sürede çözüleceğini belirterek, gösterdikleri anlayıştan dolayı esnafa teşekkür eden Başkan Hallaç, "Sevgili hemşehrilerim, Kahta’mızda yol yapım çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Son iki aydır ekiplerimiz, birçok mahallemizde kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda yapılaşmanın az olduğu bölgelerimizde sathi kaplama yollarımızı hızla tamamlıyoruz. Ve şimdi Kahta için çok önemli bir adımı daha atıyoruz. 60 bin tonluk sıcak asfalt ihalesini tamamladık. Ana arterlerimizde finişer makineleriyle sıcak asfalt yol yapımına başlıyoruz. Hazırlıklarımız başladı. Kahta’mıza yakışır, konforlu ve dayanıklı yollar için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Unutmayın, Kahta değişiyor, Kahta gelişiyor. İlçemizin birçok noktasında altyapıdan kaynaklı ciddi yol sorunlarımız mevcut. Belediye ekiplerimiz planlı ve kararlı bir şekilde sahada. Yakup Can Polat Caddesi’nde başlattığımız zemin düzenleme ve altyapı çalışmalarının ardından kısa süre içerisinde sıcak asfalt serimini tamamlayarak caddeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. İlçemize hayırlı olsun" dedi.