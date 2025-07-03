Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, yapım ihalesi tamamlanan Batı Çevre Yolu Projesi için çalışmaların resmen başladığını açıkladı. Proje kapsamında 2 tünel, 7 farklı seviyeli kavşak, 3 viyadük ve 1 hemzemin kavşak yer alacak.

Samsun’un batı aksındaki trafik yükünü azaltacak ve şehir içi ulaşımı rahatlatacak Batı Çevre Yolu Projesi hız kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Karayolları 7. Bölge Müdürü Serdar Ateş, Karayolları yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ve belediye bürokratlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda proje detayları değerlendirildi.

"Stratejik öneme sahip bir yatırım"

Projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi veren Başkan Doğan, "2025 yılı Haziran ayında yapım ihalesi yapılan Batı Çevre Yolu ile ilgili toplantımızı gerçekleştirdik. Proje kapsamında 2 adet tünel, 7 adet farklı seviyeli kavşak, 1 adet hemzemin kavşak ve 3 adet viyadük yer alıyor. Batı Çevre Yolu, Samsun’un ulaşım yükünü hafifletmek açısından stratejik öneme sahip" dedi.

Projeye destek olanlara teşekkür eden Doğan, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Abdulkadir Uraloğlu’na, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız, Milletvekilimiz Sn. Mehmet Muş’a, Sayın Milletvekillerimize, Sayın Valimize, Sayın İl Başkanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze ve sürece katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.