Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Toptancılar Sitesi’ne kazandırılan projenin sadece bir iş alanı olmanın ötesinde şehrin geleceğine yapılan önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’ın ticari yapısında önemli bir yere sahip olan ve 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Toptancılar Sitesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan proje ile yeniden inşa ediliyor. 9 Ocak 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla temeli atılan proje, kısa sürede önemli mesafe kat etti. 117 dükkân ve 23 bloktan oluşacak modern ticaret kompleksinde kaba inşaat büyük ölçüde tamamlandı. Yıl sonuna kadar tüm çalışmaların bitirilerek iş yerlerinin esnafa teslim edilmesi ve ticaretin yeniden canlandırılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Toptancılar Sitesi projesiyle sadece depremde yıkılan bir yapının yeniden yapılmasının değil, aynı zamanda şehrin ticari potansiyelinin daha modern ve işlevsel bir alanda yeniden inşa edilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Geniş ulaşım ağı, altyapı imkanları ve estetik mimarisiyle yeni sitenin, şehrin ekonomik yaşamına güçlü bir ivme kazandıracağı da ifade edildi.

"Sadece bir iş alanı değil, şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır"

Toptancılar Sitesi’ne kazandırılan projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kahramanmaraş’ımızın ekonomik damarlarından biri olan Toptancılar Sitesi, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar aldı. Ancak devletimizin güçlü desteğiyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde başlatılan bu proje sayesinde, esnafımızın yeniden ticaret hayatına kavuşması için önemli bir adım atıldı. 117 dükkân ve 23 bloktan oluşacak yeni site, sadece bir iş alanı değil, aynı zamanda şehrimizin geleceğine yapılan yatırımdır. İnşallah yıl bitmeden bu projeyi tamamlayarak, esnaf kardeşlerimize anahtarlarını teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz"dedi.