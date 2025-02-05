Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, dünyanın en büyük turizm fuarları arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nı (EMITT) ziyaret etti. Trabzon’un da tanıtıldığı fuarla ilgili konuşan Başkan Genç, "Trabzon’u dünya turizm haritasında hak ettiği yere taşıyacağız" dedi.

İstanbul’da düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), bu yıl 77 ülkeden 650 tur operatörünü ağırladı. Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın ortaklaşa stant açtığı fuarı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ziyaret etti. Trabzon’u temsil eden diğer derneklerin de yer aldığı fuarda stantları tek tek gezen Başkan Genç, şehrin tanıtımı için büyük gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Genç, EMITT Fuarı’nda Trabzon’un yer almasından büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, "Trabzon’umuzun bileşenleriyle birlikte şehrimizin doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini uluslararası turizm camiasına tanıtma fırsatı bulduk. Trabzon, Karadeniz’in incisi olarak her yıl binlerce turisti ağırlıyor ve turizm alanında yaptığımız çalışmalarla bu potansiyeli daha da artırmayı hedefliyoruz. Fuarda Trabzon’u temsil eden diğer derneklerimizle birlikte şehrimizin turizmdeki çeşitliliğini ve sunduğu imkanları en iyi şekilde anlatmayı hedefliyoruz. Bu tür uluslararası organizasyonlar, şehrimizin tanıtımı için büyük önem taşıyor. Bundan sonraki süreçte de turizm alanında yapacağımız çalışmalarla Trabzon’u dünya turizm haritasında hak ettiği yere taşıyacağız" diye konuştu.