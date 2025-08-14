Trabzonspor’un başlattığı ’TS Black Card Kampanyası’na 61 adet kart alarak destek vereceğini duyuran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 305 bin Euro’luk bu desteğin kaynağını da açıkladı.

Paranın tek kuruşunun dahi belediye bütçesinden çıkmayacağını vurgulayan Başkan Genç, "Bugüne kadar destek verdiğimiz tüm kampanyalarda olduğu gibi ben öncülük yapacağım, bize güvenen Trabzonspor sevdalısı iş insanları da bütçe oluşturacak. Hasta çocuklarımız için yardım kampanyalarında da aynısını yaptık" dedi.

Forma satışı da dahil olmak üzere bugüne kadar Trabzonspor’a gelir sağlayacak bütün kampanyalarda öncü görev üstlendiğini belirten Başkan Genç, "Yüklü miktarda bağış olunca insanların aklına ’Bu parayı nereden verecek?’ sorusunun gelmesi doğal. Belediye Başkanı olduğum için ’Acaba belediye bütçesinden mi ödeyecek’ diye sorulmasını da doğal karşılıyorum. Bu işler gönül işidir. Çok şükür Trabzon’da gönül insanı da çok. Trabzonspor sevdamı bilmeyen yok. Ben bu şehrin belediye başkanı olarak öncülük yapıyorum. Yakın çevremden başlamak üzere ekonomik durumu iyi olan Trabzonspor sevdalılarını teşvik etmek suretiyle kulübümüze katkı sağlıyoruz. Bütçeyi bize güvenen insanlar oluşturuyor. Belediye bütçesinden bir kuruş çıkması mümkün değildir. SMA’lı çocuklarımız için düzenlediğimiz yardım kampanyasında olduğu gibi burada da öncülük görevi üstleniyorum. Çok açık söylüyorum; belediyemizin 1 kuruşunu bile bu tür kampanyalara harcamam, harcanmasına da müsaade etmem. Ancak Trabzonspor’umuzun, belediyemizin iş makineleri ile yapılabilecek bir talebi, mesela arsa talebi veya herhangi bir proje talebi olursa bunları elbette değerlendirir, sonuna kadar destek oluruz" ifadelerini kullandı.

Yapılan eleştirileri saygıyla karşıladığını da ifade eden Genç, "Bu işleri nasıl yaptığımızı bilmeyenler eleştirebilir. Ancak kasıtlı olarak iftira atanlar ve hakaret edenlerle ilgili hukuki süreç başlatacağım. Bütün vatandaşlarımız emin olsun ki; Trabzonspor sevgim ne kadar büyük olursa olsun, tüyü bitmemiş yetimin de hakkı bulunan belediye bütçesinden haksız hukuksuz bir kuruş harcatmam" diye konuştu.