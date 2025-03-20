Dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli’yi makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Türk’ün gücünü tüm dünyaya gösterdin. Seninle gurur duyuyoruz" dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Sırbistan’da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan Trabzonlu milli sporcu Busenaz Sürmeneli’yi makamında ağırladı. Busenaz Sürmeneli’nin antrenörü Cahit Süme’nin de eşlik ettiği ziyarette konuşan Başkan Genç, "Ben seni 10 yaşından beri takip ediyorum. Seni her zaman destekledik. Seninle gurur duyuyoruz. Seni izlerken hem duygulanıyoruz hem de heyecanla takip ediyoruz. Türk’ün gücünü tüm dünyada hissettiriyorsun. Bu şehrin evladısın. Bu şehre ve ülkemize gurur yaşatmaya devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Busenaz Sürmeneli ise Başkan Genç’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Sırbistan benim için geri dönüş biletimdi. Bunu başardığım için çok mutluyum. Bana destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.