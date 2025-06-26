Yeşilyurtiilçesindeki park ve sosyal yaşam alanlarında sürdürülen yenileme ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit,, "Parklarımızı sadece yenilemiyor, aynı zamanda yaşam kalitemizi de artırıyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanındaki parklarda bakım, onarım ve modernizasyon çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk oyun alanlarından oturma gruplarına, spor aletlerinden aydınlatma sistemlerine kadar birçok alanda kapsamlı yenileme yapılırken, çöp kutuları da yeni modellerle değiştiriliyor.

Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Kosova Parkı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Geçit, yetkililerden bilgi alarak sahada görev yapan personellere kolaylıklar diledi. Parkların sadece dinlenme alanı olmadığını, aynı zamanda sosyal yaşamın önemli merkezleri olduğunu belirten Geçit, "Parklar, şehir yaşamının nefes alanlarıdır. Vatandaşlarımızın doğayla iç içe, huzurlu ve sağlıklı vakit geçirebilmesi için parklarımızı sürekli yenileyip güzelleştiriyoruz." dedi.

Yenileme çalışmalarıyla hem çocukların hem de yaşlıların daha güvenli ortamlarda zaman geçirebileceğini belirten Başkan Geçit, şunları söyledi:

"Ekiplerimiz, mevcut parklarımızı daha modern hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Hedefimiz; hemşehrilerimizin memnuniyetle vakit geçireceği, huzurlu ve temiz ortamlar oluşturmak. Havaların ısındığı bugünlerde parklar yoğun şekilde kullanılıyor. Biz de eksikleri tek tek gidererek yaşam alanlarımızı daha işlevsel hale getiriyoruz."

Parkta spor yapan gençlerle sohbet eden Başkan Geçit, vatandaşların taleplerini de dinledi. Yeşilyurt’un yeşil kimliğini korumak ve daha da güçlendirmek adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Başkan Geçit, "Ekiplerimizin özverili çalışmaları sayesinde ilçemiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Parklarımız yenilendikçe Yeşilyurt’ta yaşam kalitesi artıyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını ifade ederek Yeşilyurt Belediyesine teşekkür etti.