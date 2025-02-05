Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde yayımladığı mesajda, felaketin derin izler bıraktığını ve kayıpların asla unutulmayacağını vurguladı. Depremin ilk anlarından itibaren gösterilen dayanışmanın önemine dikkat çeken Başkan Geçit, "Milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadık. Ancak birlik ve beraberlik içinde yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat 2023’te yaşanan felaketin ardından devlet ve milletin el ele vererek büyük bir dayanışma sergilediğini belirtti. Depremin ilk anlarından itibaren arama kurtarma ekiplerinden sağlık çalışanlarına, gönüllülerden güvenlik güçlerine kadar herkesin olağanüstü bir mücadele ortaya koyduğunu ifade eden Geçit, "Bu büyük felaketin ardından sergilenen kardeşlik ve fedakârlık, her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerine yer verdi.

Malatya ve Yeşilyurt yeniden inşa ediliyor

Depremin üzerinden geçen iki yıl içinde Malatya ve Yeşilyurt’un yeniden inşası için önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Geçit, devletin destekleriyle yeni konutların ve iş yerlerinin hızla yükseldiğini söyledi. "6 Şubat’ta büyük bir yıkım yaşadık, ancak umudumuzu kaybetmedik" diyen Geçit, şehirlerin depreme daha dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

"Geleceğimizi güvenle inşa edeceğiz"

Başkan Geçit, yaşanan felaketin deprem gerçeğine karşı daha bilinçli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Önemli olan, bilim ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanarak güvenli şehirler inşa etmektir. Deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmeli ve gerekli önlemleri alarak geleceğimizi güvence altına almalıyız" diye konuştu.

Mesajının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Geçit, böylesi bir felaketin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.