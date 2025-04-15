Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir; her yıl 15–22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu haftanın toplumda turizm bilincini artırmak, iç turizmi canlandırmak, ve Niğde’nin zengin kültürel mirasını tanıtmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Özdemir mesajında şu ifadelere yer verdi; "Niğde Hitit’ten Roma’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan binlerce yıllık tarihi geçmişi, Aladağlar’ın sarp dorukları, Çamardı’nın serin yaylaları, Gümüşler Manastırı’nın mistik atmosferi ve sıcak insanlarımızla adeta bir açık hava müzesidir. Doğa turizminden tarih ve kültür gezilerine, yayla turizminden mağara keşiflerine kadar geniş bir yelpazede potansiyele sahibiz. Bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Niğde Belediyesi olarak; valiliğimiz, esnafımız, turizm işletmelerimiz ve tüm paydaşlarımızla el ele vererek, Niğde’nin doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir bir turizm anlayışıyla geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Niğde Kale Koruma ve Yenileme Projesi ile Niğde’nin tarihi dokusunu koruyarak, hemşerilerimize ve ziyaretçilere tarihi deneyimler sunacağız."

Tabal Gastronomi Evi ile Niğde’nin yöresel yemeklerini ve Osmanlı mutfağının zengin lezzetlerini tanıttıklarını ifade eden Başkan Özdemir, 20 Nisan 2025 tarihinde ikincisini düzenlenecek Yarı Maraton ile hem spor turizmini desteklediklerini hem de şehit Ömer Halisdemir’in anısını yaşatacaklarını belirtti. Özdemir; "Her yıl düzenlediğimiz festivallerle şehrimizin tarımsal ve kültürel zenginliklerini tanıtıyoruz. Turizm yalnızca ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel paylaşımın ve sosyal kalkınmanın da temel dinamiklerinden biridir. Turizm Haftası’nın Niğde’de daha bilinçli, verimli ve güçlü adımların atıldığı bir döneme vesile olmasını diliyor; bu yolda emek veren tüm sektör çalışanlarına ve turizme gönül veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.