Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Köyümde Hayat Var’ ve ‘Tarımda Dijital Dönüşüm’ projeleri, Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi, milli ve yerli tohum çalışmaları, tıbbi ve aromatik bitkiler ile aspir, siyez ve gacer buğdayı üretimi gibi pek çok projeyle Kayseri’yi tarım alanında önemli bir seviyeye taşıdıklarını vurguladı.

Kayseri’de tarım, hayvancılık ve ziraat faaliyetlerinin yüzde 20’sinin Kocasinan bölgesinde gerçekleştiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin geleceği adına büyük ve stratejik yatırımlara imza attıklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri’de yapılan tarım, hayvancılık ve ziraat faaliyetlerinin yüzde 20’si Kocasinan bölgesinde gerçekleştiriliyor. Geriye kalan yüzde 80’lik kısım ise şehrin diğer 15 ilçesi arasında paylaşılıyor. Bu nedenle her alanda projeler geliştiriyoruz. Metropol bir ilçe olmamıza rağmen kırsal mahallelerimizde tarım, ziraat ve hayvancılıkla yoğun şekilde ilgileniliyor. Bu durumu bir görev olarak kabul ettik ve çiftçi kardeşlerimize daha fazla nasıl katkı sağlayabiliriz diye çalışıyoruz. Sanayi, savunma ve enerji ne kadar değerliyse, gıda da en az onlar kadar önemlidir. Bu bilinçle yerel kaynaklarımızı kullanarak tarım potansiyelimizi daha geniş alanlara yaymak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Başkan Çolakbayrakdar, tarım işletmelerinin büyük oranda aile işletmeleri olduğuna ve zamanla bu işletmelerin küçüldüğüne dikkat çekerek, "Tarıma olan ilgisi azalan gençlerimizin köyde kalmak istemediğini, hatta bazı genç çiftçilerin "Başkanım, kız vermiyorlar" şeklinde dert yanıyorlar. Bu soruna çözüm olarak, gençleri tarıma teşvik etmek amacıyla "Köyümde Hayat Var Projesi"ni hayata geçirdik" dedi.

Tarımda geleneksel yöntemlerle teknolojinin buluşmasının en doğru yöntem olduğuna inandıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Her defasında tarımın stratejik bir öneme sahip olduğunu dile getiriyorum. Günümüzde yaşanan olaylar, tarımın ne kadar önemli olduğunun ispatı niteliğindedir. Kocasinan Belediyesi olarak yıllardır yaptığımız hizmetlerle Kayseri’nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet’in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerimizle yaşatmaya çalışıyoruz. Ayrıca yıllardır devam ettirdiğimiz ‘Yüzde 100 Ekolojik Pazar’daki 32 çiftçimizin her birisinin sertifikalı olması ayrı bir değer ve önemlidir. Bunların hepsi ilçemizin hem tarımsal hem de ekonomik değerleridir. Ayrıca ilçemizde şeker pancarı, arpa, buğday, ayçekirdeği, patates, fasulye, nohut, ceviz gibi ürünlerin yanı sıra yerel değerlerimize sahip çıkarak, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.

Projeler ile Türkiye’ye model olduklarını ve uygulamalarla Kocasinan’ın tarımsal alanda büyük bir hamle yaşattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla her geçen gün ilçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.