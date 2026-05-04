Kayserispor'un Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Kayserispor'un attığı golün ofsayttan iptal edilmesine tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, 'Böyle bir ofsayt çizgisi olmaz' dedi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) seslenerek, 'Bugün bir avantaj kaybettik evimizde. Yenebilirdik, yenmeliydik, yenemedik. Ama bir puan da bizi ligde bırakabilir. Önümüzdeki iki maçta 6 puan alıp, işimizi şansa bırakmamamız gerekiyor artık. Başkanımın da söylediği gibi rakiplerimizin puan kaybettiği bu haftada 3 puan çok iyi olacaktı ama olmadı. Son iki maçı alıp, inşallah bu ligde kalmak istiyoruz. Ben federasyona bir şeyler söylemek istiyorum. Yani böyle bir ofsayt çizgisi olmaz. Canlı izlediğimizde adam geriden çıkıyor sonradan bir ofsayt çizgisi oluyor. Gençlerbirliği maçında da aynısını yaptılar. Geçen ki Eyüp maçında da yediğimiz golde ofsaytı vermediler. Ofsayt çizgileri nasıl çiziliyor anlamış değilim. Göz göre göre hakkımızı gasp ediyorlar. Yazık oluyor. Bir şehre yazık oluyor. Burası bir camia, burası bir şehir takımı. Onun için federasyonu da buradan uyarmak istiyorum. Yani ilk oynadığımız Eyüp maçında ofsayttan gol yiyoruz. Adam 1,5 metre ofsayt. Orada çizgi nasıl oluyorsa farklı çekiliyor. Burada bizim oyuncumuz geriden geliyor ve siz 'ofsayt' diyorsunuz. Faul deseniz anlarız. Yani 'faul' deseniz deriz ki 'arkasından temas etti' diyebiliriz. Bence faul değil ama hani onu deseniz anlarız ama bu çizgiler nasıl çiziliyor, anlamak mümkün değil. Bu VAR odasındaki arkadaşlar neye göre karar veriyor, anlamak mümkün değil. Bir kornerden gelen top var. Adam eliyle düşerken eliyle vuruyor. Parmaklarının ucuna değiyor. Net penaltımızı vermiyorsunuz. Biz hakemlerin bu problemli yönetimlerinin arkasına sığınacak değiliz elbette ama futbolda da bunlar birkaç defa oluyor ve hiç bizim lehimize bu sene bir tane düdük çalınmadı. Bu da çok enteresan. Yani Alanya, Antalya maçında Alanya'nın nizami golü verilmedi diyorlar. Bizim nizami golümüz verilmiyor. O zaman birileri eğer bu ligi bu şekilde dizayn edecekse oynamamızın da bir anlamı yok. Şerefimizle düşeriz. Ben bunları söylemek istiyorum arkadaşlar' ifadelerini kullandı.

Ersoy, Kayserispor'un ligde kalma adına son dakikaya kadar mücadelesini vereceğini sözlerine ekledi.