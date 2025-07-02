Tüm ilçelerde vatandaşları kültür ve sanat etkinlikleri ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yaz Konserleri’ etkinliklerinin yeni durağı Germencik oldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun öncülüğünde hayata geçirilen etkinlikte konser alanını dolduran yüzlerce vatandaş müziğin ritmine eşlik etti, keyifli akşam yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın deneyimli eğitmenlerinden oluşan orkestra, 90’lı yıllardan günümüze uzanan en sevilen şarkılarla Germenciklilere unutulmaz bir müzik şöleni sundu. Etkinlikte vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti, alkışlarla ve danslarla geceye renk kattı. Güzel bir akşam yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Yaz Konserleri kapsamında bir sonraki buluşma 4 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Karacasu ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek.