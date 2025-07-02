Memorial Sağlık Grubu Medstar Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Fatma Elif Işık Eryılmaz, jinekolojik hastalıklarda yeni nesil teknoloji V-Notes hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Günümüzde jinekolojik ameliyatların artık çok daha konforlu, ağrısız ve izsiz yapılabildiğini belirten Op. Dr. Fatma Elif Işık Eryılmaz, "Tıbbın sunduğu bu konforu sağlayan yenilikçi tekniklerden biri olan V-Notes, kadın hastalıkları cerrahisinde ön plana çıkıyor. Bu yöntemle birçok jinekolojik operasyonun daha konforlu, daha az ağrılı ve iz bırakmadan yapılması sağlanıyor. Bu sayede kadınlar için hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha iyi bir iyileşme süreci gelişiyor" dedi.

"Karın duvarında kesi olmadan yapılıyor"

V-Notes hakkında bilgiler paylaşan Eryılmaz, "V-Notes yani vajinal doğal giriş yolu ile endoskopik cerrahi, karın duvarında kesi açılmadan vajinal yoldan yapılan kapalı ameliyat tekniğidir. Vajinaya özel bir tünel benzeri sistem yerleştirilir, karın içi gazla şişirilir ve laparoskopik aletler kullanılarak operasyon gerçekleştirilir. V-Notes tekniğinde vajinal dokuya zarar verilmez, genişleme oluşturmaz. Kullanılan tünel benzeri sistemin vajen içinde kalan kısmı poşet gibi esnek bir malzemedir ve yalnızca karın içine ulaşımı sağlar. Ameliyat sonrası rahmi tutan bağlar tekrar onarıldığı için vajende toparlanma dahi olabilir" ifadelerine yer verdi.

V-Notes ile rahim alma (Histerektomi), myom alma, yumurtalık kisti, tüp bağlama/alma ve dış gebelik ve isthmosel (sezaryen skar defekti) yapılabileceğini kaydeden Eryılmaz, V-Notes tekniğinin daha önce cinsel ilişki yaşamamış hastalar dışında genellikle çoğu kadına uygulanabileceğini aktardı. Eryılmaz, şunları söyledi:

"V-Notes tekniği, daha önce cinsel ilişki yaşamamış hastalar dışında genellikle çoğu kadına uygulanabilir. Özellikle daha önce karın ameliyatı geçirmiş olanlar ya da karın duvarına fıtık nedeniyle yama (mesh) yerleştirilmiş kişilerde bu yöntem daha güvenli kabul edilir. Vajinal sarkması olan hastalarda uygulama daha da kolaylaşır. Endometriozis, çikolata kisti gibi durumlarda ya da daha önce ciddi pelvik enfeksiyon geçirenlerde karın içinde yapışıklık riski yüksek olduğundan ön değerlendirme yapılması önemlidir."

Tekniğin avantajlarından da bahseden Op. Dr. Fatma Elif Işık Eryılmaz, "Karın bölgesinde hiçbir kesi izi kalmaz. Ameliyat sonrası ağrı daha azdır, iyileşme süresi çok daha kısadır. Günlük yaşama daha hızlı dönüş sağlanır. Estetik kaygısı taşıyan hastalar için idealdir" diye konuştu.