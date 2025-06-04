Kocaeli’yi çevre yatırımlarıyla örnek şehir haline getirdiklerini söyleyen KBB Başkanı Tahir Büyükakın, "Arıtılmamış tek bir damla suyu denize bırakmıyoruz. 9 milyondan fazla fidanı toprakla buluşturduk, İzmit Körfezi’ni yeniden hayata döndürüyoruz." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Kocaeli’yi çevre yatırımlarıyla örnek bir şehir haline getirdiklerini vurgulayarak, "Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak boynumuzun borcudur. Her damla suya, her fidana sahip çıkıyoruz. Çevreye dair kararlılığımız arıtma tesislerinden denizlerin maviliğine, fidanlardan ekosistem projelerine kadar uzanan geniş bir vizyonla somut karşılık buluyor. Sanayisiyle anılan Kocaelimiz, artık aynı zamanda doğayla dost şehirlerin başında geliyor." şeklinde konuştu.

"Denizlerimize arıtılmamış tek bir damla su bırakmıyoruz"

İzmit Körfezi’ni temiz tutmak için atık su arıtma tesisi sayını 23’e çıkardıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Ayrıca yasal zorunluluk olmamasına rağmen mevcut 8 modüler atık su arıtma tesisini rehabilite ederek ileri biyolojik arıtma standartlarına uygun hale getirdik. Biyolojik arıtmada yüzde yüz, ileri biyolojik arıtmada ise yüzde 75 başarı sağladık. Denizlerimize arıtılmamış tek bir damla su bırakmıyoruz. Bu kararlı mücadelemiz, deniz ekosisteminin korunması açısından hayati önem taşıyor. Atık su arıtma tesislerimizde elde ettiğimiz arıtılmış suları, sanayi kuruluşlarının proses suyu ihtiyaçları için geri kazanım suyu olarak kullanıma sunduk. Bu sayede içme suyu kaynaklarımız üzerindeki baskıyı azaltarak su tasarrufu konusunda önemli bir yol kat ettik." şeklinde konuştu.

"9 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu"

"Bir zamanlar kokudan yanına yaklaşılamayan İzmit Körfezi kıyılarında artık çocuk kahkahaları yankılanıyor" diyen Başkan Büyükakın, "9 mavi bayraklı plaj, sahil düzenlemesi ve sahil parklarımız ile Kocaeli’nin kıyıları yeniden ailelerimizin doğayla, denizle buluştuğu yerler haline geldi. Sadece kıyılar değil; şehrin dört bir yanı doğayla buluşturuldu. Millet bahçelerimiz, mesire alanlarımızla 9 milyondan fazla fidan toprakla buluşturuldu. Bu fidanların çoğu yemyeşil yapraklarıyla gökyüzüne uzanıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı çevre projelerinden biri"

"Körfez’in ucunda biriken 8.5 milyon ton çamurun bertarafı çalışmalarından bahseden Büyükakın, "Türkiye’nin en büyük, dünyanın da sayılı çevre projelerinden biri olan bu çalışma ile İzmit Körfezi’nin en doğusunda kalan yaklaşık 720 hektarlık bölgede 15 metre derinliğe kadar olan 3,8 milyon metreküp dip çamuru temizlenecek. Proje tamamlandığında su sirkülasyonu yeniden sağlanacak, kötü koku tarihe karışacak, oksijen seviyesi artacak ve biyoçeşitlilik canlanarak İzmit Körfezi daha derin nefes alacak." şeklinde konuştu.

"Balıklandırma projeleriyle sudaki yaşamı destekliyoruz"

Yalnızca görünen yüzeyleri değil, görünmeyen kaynakları da koruduklarını aktaran Büyükakın, "Depo gazından enerji üretimi, çöp sızıntı suyunun arıtılması, hayvansal ve bitkisel atıklardan biyogaz üretimi, gemi ve deniz araçlarından kaynaklanan atıkların bertarafı gibi pek çok alanda sürdürülebilir çevre politikaları hayata geçiriyoruz. İzmit Körfezi ile orman içi sularda yürütülen balıklandırma projeleriyle de sudaki yaşamı destekliyor, ekosistem zenginliğini artırıyoruz. Her ağacın gölgesi, her damla suyun temizliği bizim geleceğimizdir. Dünyamızın bize verdiği uyarıları dikkate almak zorundayız. İklim krizi, kuraklık, çevre kirliliği gibi tehditlerle ancak ortak bir bilinçle mücadele edebiliriz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı doğaya karşı daha duyarlı olmaya davet ediyor, Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum. Daha yaşanabilir bir Kocaeli, daha temiz bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.