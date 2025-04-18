Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Dünya Bankası destekli kredi açıklamasına ilişkin, "Dünya Bankası ile bu görüşmelere hazırız. Hangi bina riskli, hangisi değil bu da çalışıldı, hepsi hazır. 0,69 kredinin kanalını da sayın Bakanımız açtı. İnşallah bu yolla önemli bir dönüşüm imkanı olacağını, 5 bin kadar konutun da bu yolla dönüşebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirilen "Kocaeli’de Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi" töreninde açıklamalarda bulundu.

"Özellikle hanımlar mutlu çünkü çamaşır asmaktan imtina ediyorlardı"

Başkan Büyükakın, Bakanlık ile birlikte kentte birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, "Gerçekten Bakanımızla bu şehirde çok güzel işler yaptık. Mesela, ’Kömürcüler OSB’yi kaldıracağız’ dedik ve kaldırdık. İş dünyasını zor durumda bırakmadık, onlara da çözüm ürettik. Gözü kara bir yaklaşımla bir tarafın düşmanı olmadık, birlikte çözüm ürettik. İnsanımız kömür tozundan rahatsızdı onları bundan kurtardık ama iş insanlarını kenara itmedik, onlara da çözüm ürettik. Orası ıslah edildi, başka bir formda OSB’ye dönüştü. Bakanlıkta defalarca toplantı yaptık ama şimdi herkes mutlu. Vatandaşlarımız da iş adamlarımız da mutlu. Özellikle hanımlar mutlu çünkü çamaşır asmaktan imtina ediyorlardı. Astıkları çamaşır kömür tozundan berbat oluyordu. Bu herkesin kazandığı bir yaklaşım" dedi.

"Daha şimdiden temizliğin farkı görünmeye başlandı"

Büyükakın, "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nin önemine de dikkat çekerek, Avrupa’da bu ölçekte yapılan çalışma olmadığını vurguladı. Büyükakın, "Dünyada çok az sayıda bu ölçekte yapılan proje var. Toplamda 150 milyon doları bulacak proje. Dünyanın en ciddi çevre projelerinden bir tanesi. Size ilk anlattığımızda büyük bir heyecanla sahiplendiniz. ’Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edelim, stratejik bütçeden destek alalım, bunu hızla hayata geçirelim’ dediniz. Gerçekten çok hızlı hayata geçti. Projeyi 3 etaba ayırdık. Körfez’in uç noktasında bittiği yerde toplam 3.8 milyon metreküp çamur var. Yılların birikmişliği. ’Bu çamuru temizleyelim’ dedik. Gerçekten bugün bir kez daha gördük ki, yapılan su kalitesi araştırmalar da gösterdi ki, en son ÖDTÜ’nün raporunu da gördük. Deniz suyu kalitesi, Marmara Denizi’nin uç kısmında ve boğazların hemen giriş kısmında diğer bölgelere oranla farklılaşmış vaziyette. Hem balıkların türel çeşitlenmesi hem de popülasyondaki artış da gösteriyor ki, daha şimdiden temizliğin farkı görünmeye başlandı. Şuana kadar 1.1 milyon metreküp çamuru alandan aldık. İkinci etabın ihalesi yapıldı, yer teslimi yapıldı. 1.2 milyon metreküplük çamur da oradan alınacak" diye konuştu.

"Gerçekten akla ziyan eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz"

İzmit Körfezi’nin temizlenme sürecinde çeşitli eleştirilere maruz kaldıklarını da belirten Başkan Tahir Büyükakın, "Oradan çıkan çamurun ne kadar kötü olduğu hepimizin gözler önünde aşikar. Tabii biz bu çamuru temizlerken akla ziyan eleştiriler de alıyoruz. ’Bu doğayı kirletiyorsunuz, bu çamuru götürüp gömüyorsunuz’ diyorlar, aklım almıyor. Neden almıyor? Bu çamur denizin içindeyken bir şey olmuyor, orada durunca kimsenin sesi çıkmıyor. Denizden çamuru çıkarınca, ’Vay efendim bu çamuru buradan niye aldınız?’ gibi gerçekten akla ziyan eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Tabii, niyet iş yapmak olmayınca, niyet yapılan işe bahane bulmak olunca, kara çalmak olunca sadece bunu yapıyorlar. Zaten atasözlerimizde var. Meyve veren ağaç taşlanır. Biz çalışmaya devam ediyoruz, iş yapmaya devam ediyoruz Onlar taşlasınlar çünkü kendilerinin taşlanacak bir ağacı yok" şeklinde konuştu.

"Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak da bugüne kadar 10 bin 608 tane konut ürettik"

Kentte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kentsel dönüşümle ilgili çok sayıda projeler var. 7 ayrı bölgede çalışma devam ediyor. Mesela bugüne kadar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) bu kentte 29 bin 392 konut bitirdi, teslim etti. Devam eden 7 bin 4 konut var. Toplamda 36 bin 396 konut ediyor. İnanılmaz sayılar aslında bunlar. Gerçekten Türkiye’nin yıllık konut yapım sayısının 600 bin olduğunu düşünürseniz, bunlar sadece TOKİ eliyle Kocaeli’de yapılanlar gerçekten büyük rakamlar olduğu ortada. Mesela, İzmit Cedit Mahallesi’nde bin 105 konutun, 8 dükkanın yapımı devam ediyor. Derince ilçesindeki Deniz Mahallesinde 239 konutun, 39 dükkanın yapımı devam ediyor. Bugün kura çekimi yapılacak olan, heyecanla bekleyen hak sahiplerinin de olduğu Sopalı Mahallesi 1. etaptaki 534 konut, 40 dükkan ve 1 cami ile ilgili çalışma bitirilmiş vaziyette. Sopalı 2. etapta 291 konut, 3. etapta 481 konutun imalatıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yine bugün anahtar teslimi yapılacak olan, aslında ’Sazlıdere’ diye bilinen Çayırova Şekerpınar mevkisindeki alanda çalışmalar bitirildi. 86 hak sahibi vardı. Yeni belediye başkanı olduğum dönemlerde, ’Çocuklarımızın okulu bile yok, mağdur durumdayız’ diyorlardı, onların konutları inşallah bugün teslim edilecek. Yine Gölcük’te 360 konut, 407 dükkan, 2 otopark projesi devam ediyor. Bu söylediklerimi alt alta topladığınızda 3 bin 10 konut, 409 dükkan, 2 otopark, 1 cami demek oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak da bugüne kadar 10 bin 608 tane konut ürettik, 120 iş yeri üretildi" ifadelerini kullandı.

"Beklemedik, çalıştık"

Seçim beyannamesinde kentsel dönüşüme yer verdiklerini aktaran Büyükakın, "Bu konuda ortak akılla, rıza esaslı, yenilenme süreci inşa edileceğini söyledik. ’İlk bir yılda tüm fizibilite çalışmaları ve dönüşüm eylem planları tamamlanacak’ dedik. ’İkinci yılda rıza esaslı sözleşmelerle birlikte kentsel dönüşüm tamamlanarak, kentsel yenilenme başlayacak’ dedik. Aslında ilk bir yıl bitmiş oldu. Bugün sözünü verdiğimiz büyük dönüşümün müjdeleri için sayın Bakanımız burada. Evet, bugün kura çekimi yapılacak, anahtar teslimi yapılacak, az önce saydığım birçok iş devam ediyor zaten. Beklemedik, çalıştık. Bir taraftan da geleceğe dair dönüşümle ilgili yaptığımız hazırlıkları da devam ettirdiğimizi, size hesap vermek için burada olduğumuzu, verdiğimiz sözleri tutup tutmadığımızı bir kez daha anlatmak için buradayız" dedi.

"Elinde envanter olan tek şehir biziz"

Başkan Büyükakın, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz şehrimizdeki üniversitelerimizle, ilgili alanlardaki uzman akademisyenlerimizle, kentin ilgili sivil toplum kuruluşları ve odalarıyla çalışma başlatmıştık. Kentimizde 2007 öncesinde, niye 2007? 2007’de bir yönetmelik var. O yönetmeliği baz alarak bir tarama başlattık. Kocaeli’de 2007’den önce yapılmış olan 200 bin bina var. O 200 bin binanın taramasının tamamı bitti. Aslında bu manada, Bina Taraması Riskli Alanlar Yönetmeliği EK Cetveli kapsamında yapılan taramanın bittiği tek şehir Kocaeli. Depreme hazırlanma anlamında bu inanılmaz bir çabadır. Biz bunu, İnşaat Mühendisleri Odası ile birlikte ortak bir proje olarak şehrimizin binalarında bitirdik. Elinde envanter olan tek şehir biziz. Başka illere de örneklik teşkil ediyor. Buradan çıkan sonuç şuydu, dönüştürülmesi gereken 150 bin bağımsız birim vardı. 23 bin tanesi çok acilen dönüşmesi gereken, geri kalanların da dönüşmesi gereken yapılar olduğu ayrı bağımsız birimler olduğu tespit edilmişti. Yaklaşık 30 bin kadarı ticari, diğerleri konut olmak üzere toplamda 150 bin birim ama kabaca, acilen dönüşmesi gerekenlerin sayısının 23 bin olduğunu tespit etmiştik. Ölçmediğiniz bir şeyi iyileştiremezsiniz. Sahada ne var bilmiyorsanız, oraya dair ne yapacağınızı bilemezsiniz. Yürümeye başlarsınız, engele takılırsınız. Döner bakarsınız, ’Eyvah, keşke böyle yapmasaydık’ dersiniz. Biz ne yapacağımızı biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Dünya Bankası ile bu görüşmelere hazırız"

Büyükakın, geçtiğimiz günlerde milletvekilleri ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ettiklerine değinerek, "0,69 faiz oranıyla borçlanma konusunda bir talebimiz oldu. Sayın Bakanımız konuyu talimatlandırdı. Buradan da bir kaynağın kullandırılması, Kocaeli’ye bu alanın açılmasıyla ilgili mutabakata vardık. 0,69 faiz oranı, 180 ay geri ödeme. Piyasada şuanda 180 ay geri ödemeyle ilgili kredi almak için ben tek tek bankaların sitelerine girdim. İsim vermeyeceğim, sadece bir bankada 180 ay kredilendirme yapılıyor ve borçlanma oranı 3.59 ama bu 0,69. 0,69’u 180 ay borçlandığınızda 24 bin lira gibi aylık bir taksit düşüyor ama 180 ay 3.59’dan borçlandığınızda, 2,5 milyon üzerinden bunu hesaplıyorum, 89 bin lira ödeme çıkıyor. Neredeyse 4’te 1 kadar, buna yakın bir oran. Bu, Dünya Bankası’nın dönüşüm için kullandırdığı kredi. Dünya Bankası’nın kredisini kime veriyorlar? Müteahhit ile kentsel dönüşüm için anlaşmış olan bireylere. Kişi başına 2,5 milyon TL’ye kadar 180 ay vadeli, 0,69 faiz oranıyla kredi sağlanıyor. Biz buna hazır olduğumuz için Dünya Bankası ile bu görüşmelere hazırız. Hangi bina riskli, hangisi değil bu da çalışıldı, hepsi hazır. 0,69 kredinin kanalını da sayın Bakanımız açtı. Biraz da vatandaşın isteğiyle alakalı. Belediye biraz da bunu yapar. Önünü açar, kredilendirmeyle ilgili şartları hazırlar, iklimlendirmeyi sağlar, kuluçka ortamını oluşturur, dönüşümün liderliğini yapar. İnşallah bu yolla önemli bir dönüşüm imkanı olacağını, 5 bin kadar konutun da bu yolla dönüşebileceğini düşünüyoruz" cümlelerini kullandı.