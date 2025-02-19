Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında gündeme getirilen iddialara yanıt vererek, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan öğrencilere süt dağıtımı projemizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne uzun zaman önce izin için yazdığımız yazıya yanıt alamadığımız için gerçekleştiremedik. Her çocuğumuzun sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını önemsiyoruz. Bunun için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzu hemşehrilerimizin bilmesini isterim" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı ikinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in başkanlığında yapıldı. Gündem maddeleri ve önergeler görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, Kestel ilçesinde hava kirliliğinin önlenmesi için oluşturulan çevre komisyonunun çalışmalarını önemli ve değerli bulduğunu söyledi. Aynı duyarlılığın, hava kalitesi kırmızı alarm veren İnegöl başta olmak üzere tüm ilçelerde gösterilmesini temenni eden Başkan Bozbey, "Havayı kim kirletiyorsa sağlığımızla oynuyor demektir. Havamızın ve suyumuzun temiz kalması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsan sağlığına zarar veren herkesin karşısındayız. Bakanlık, ‘tespit ettiğimiz yeri kapatacağız’ desin. İnanın yarından itibaren Bursa’da temiz hava oluşmaya başlar. Çevreyi kirletenlere yönelik gerekli cezaların ilgili kurumlarca hızla uygulanmasını bekliyoruz. Orhaneli’deki termik santrale 3 kez zabıt tuttuk. Ancak yetkilerimiz buraya kadar. Yetkimiz dahilinde tüm müdahaleleri yapıyoruz. Gerektiğinde sorumluları kamuoyuyla paylaşacağız. Bu parti sorunu değil. İnsanlık sorunudur. Burada ortak mücadele çok önemli" diye konuştu.

"Pelet yakımı havayı kirletiyor"

Zaman zaman çağrı yapılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile birlikte Nilüfer Çayı’nda önemli bir çalışma başlattıklarını söyleyerek teşekkür eden Başkan Bozbey, İl Müdürlüğü, Valilik ve BUSKİ ekiplerinin adım adım Nilüfer Çayı’nı denetlediğini söyledi. Bursa’da doğalgazın olduğu bölgelerde dahi kömür kullanımının tespit edildiğini belirten Başkan Bozbey, bu konuda caydırıcı önlemler alındığını ifade etti. Son zamanlarda pelet yakma konusunun da moda haline geldiğini belirten Başkan Bozbey, "Pelet yakımı havayı gerçekten kirleticilerden bir tanesidir. Bu çarşı içerisinde bile kullanılıyor. Bu konuda çarşı derneğiyle birlikte hareket ediyoruz. Bunları önlememiz lazım. Duyarlılık gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"JICA, sanayiyle ilgili de bir çalışma başlatacak"

6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Başkan Mustafa Bozbey, deprem konusunun Bursa ve Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti. Yaşanılan büyük depremlerden ders çıkarılması gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, "Kaçak inşaat konusunda tüm belediye başkanlarını ve meclis üyelerini duyarlı olmaya davet ediyorum. Kaçak inşaata ve kaçak fabrikalara izin vermemeliyiz. Hala bazı yerlerde kaçak depoların yapıldığı ihbarları geliyor. İlçe belediye başkanlarımız bunlara müdahale etsin. Biz de destek verelim. Valilik de bu konuda destek veriyor. Bir deprem olduğunda bunlar bize acı tablo olarak dönebilir. Kentimizin benzer felaketleri yaşamaması için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle büyük parklarda bulunması gereken tuvalet, su, gıda gibi ihtiyaçların alımlarına başladık. Mahallelerde kurulacak olan afet konteynerlerinin alımları tamamlanma aşamasına geldi. Eğitim süreçleri başladı. JICA ile ilgili programımız 2026 Ağustos’una kadar devam edecek. Yeni bir çalışmaya daha başlayacaklar. Bu zamana kadar konutlarla ilgili çalışma yapan JICA, sanayi tesisleriyle ilgili de bir çalışma başlatacak" diye konuştu.

"Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen konulara cevap veren Başkan Mustafa Bozbey, "Seçim vaatlerimiz arasında yer alan öğrencilere süt dağıtımı projemizi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne uzun zaman önce izin için yazdığımız yazıya yanıt alamadığımız için gerçekleştiremedik. Her çocuğumuzun sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını önemsiyoruz. Bunun için gerekeni yapmaya hazır olduğumuzu hemşehrilerimizin bilmesini isterim. Kentimizde yaşayan gerçek ihtiyaç sahibi emekli hemşehrilerimize yönelik desteklerimizi de bütçemiz dahilinde sürdürüyoruz. Bursa’mızda kimseyi yalnız bırakmamak ve herkesin insanca yaşayabileceği bir kent ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yıllarca vatandaşın tapulu arsasına çöp dökülmüş"

20 senedir Hamitler Çöp Depolama sahasında kamulaştırılmayan yerlerin bulunduğunu belirten Başkan Bozbey, "Yıllarca vatandaşın tapulu arsasına çöp dökülmüş. 210 bin metrekare kamulaştırılmamış. Yazıktır günahtır. Her sene 10 bin metrekare kamulaştırılsaydı buranın kamulaştırılması bitirilirdi. Hamitler Mezarlığı’nda da vatandaşa ait araziler kamulaştırılmadan defin işlemleri yapılmış" diye konuştu.