Kilis Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan mahallelerde asfalt serim çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Hakan Bilecen, sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

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Şehir genelinde yol konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefleyen çalışmalar kapsamında, önümüzdeki günlerde 4 ayrı ekip eş zamanlı olarak asfalt serim işlerine devam edecek. Belediye ekipleri, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için yoğun mesai harcıyor.

Belediye yetkilileri, altyapısı tamamlanan bölgelerde asfaltlama sürecinin hız kesmeden süreceğini belirtti.

Kaynak: İHA