Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazandığımız bu zaferin 110. yılında vatanımız için canını feda eden kahramanlarımızla bir kez daha onur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Başkan Balcıoğlu, "Çanakkale, yalnızca askeri bir zafer değil; inancın, fedakârlığın, vatan sevgisinin ve millet olma bilincinin birleşimidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde Mehmetçiklerimiz gösterdiği direnişle tüm dünyaya ’Çanakkale geçilmez’ mesajını vermiştir. Atatürk’ün ’Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum’ sözleri, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve bağımsızlık aşkının en güçlü ifadesidir. O günün ruhu bugün de bizim yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

"Çanakkale ruhunu gelecek nesillere aktarmaya devam ediyoruz"

Silivri Belediyesi olarak Çanakkale Zaferi’nin anlamını genç nesillere aktarmak için sürekli çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Balcıoğlu, "Silivri’mizde Çanakkale ruhunu gelecek nesillere taşımak için eğitimler düzenliyor, gençlerimizi tarihimize sahip çıkacak şekilde bilinçlendiriyoruz. Kahramanlarımızın emanet ettiği bu toprakları aynı ruhla korumak için var gücümüzle çalışıyoruz. Binlerce vatan evladı, bu toprakları bizlere vatan kılabilmek için canını feda etti. Bugün bizlere düşen görev, o kahramanların mirasına sahip çıkmak, bu zaferin ebediyen yaşamasını sağlamak ve Çanakkale ruhunu yaşatmaktır. Çanakkale Zaferi, Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna verdiği destansı mücadelenin simgesidir. Bizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, milletimizin birlik ve beraberliğini daima koruyacağız. Çanakkale geçilmez" dedi.