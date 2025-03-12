Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Ramazan ayının bereketini, birlik ve beraberliğini kalabalık sofralarda oruç açarak yaşamaya özen gösteren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları için iftar yemeği verdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleşen iftar yemeğine CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, meclis üyeleri, muhtarlar, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftar saati öncesinde masaları tek tek dolaşarak konuklarının her biriyle ayrı ayrı tokalaştı. Akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı.

"Bursa’da iktidar ve muhalefetin en iyi çalıştığı belediyelerden birisiyiz"

Sofralardaki birlik ruhunu her zaman koruyacaklarına inandıklarını ifaden eden Başkan Aydın, "20 gün sonra görevdeki bir yılımızı doldurmuş olacağız. Bu süreçte başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, çalışanlarımız ve siyasi parti ayırmaksızın meclis üyelerimiz, Osmangazi’mize yakışan hizmetleri ortaya koymak adına emek sarf ettiler. Bu iftar vesilesiyle her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu iş, bir kişi ile olacak bir iş değil. Kadrolarla, çalışanlarla ve tabi ki de muhalefetle olacak bir iş. Göremediğimiz, eksik kaldığımız noktalarda muhalefetin bize önemli bir katkısı oluyor. Bursa’da iktidar ve muhalefetin en iyi çalıştığı belediyelerden birisiyiz. Çünkü hedefimiz aynı. Osmangazi’mize, Bursa’mıza ne yapabiliriz? Nasıl hizmet üretebiliriz? ortak paydasında hareket ediyoruz. Tabi ki muhalefet penceresinden bakınca eleştiriler olacaktır. Biz de yıllardır bu eleştirileri yaptık. Muhalefetin eleştirileri doğrultusunda eksiklerimizden ders alıp, göremediğimiz yerleri görüp, daha iyi çalışmak için hep birlikte mücadele edeceğiz" dedi.

"Eleştiriye, fikre, ortak akla açık olmazsak iş üretemeyiz"

Konuşmasında muhtarlara da teşekkür eden Başkan Aydın, "Muhtarlarımızdan gelen geri bildirimler bizim için çok değerli. Gerek müdürlerimizle gerek başkan yardımcılarımızla gerekse de meclis üyelerimizle birebir irtibat içerisindeler. Bu, bizim için çok kıymetli. Osmangazi’yi ortak akıl ile yöneteceğiz. Herkesin fikrini, eleştirisini ve görüşünü önemsemek üzerine kurduğumuz bir yönetim anlayışımız var. Herkesin görüşü de eleştirisi de fikri de bizim için değerli. Tüm bunlara kendimize bir yol haritası çıkarmak adına bakıyoruz. Eleştiriye, fikre, ortak akla açık olmazsak iş üretemeyiz" diye konuştu.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da yaptığı konuşmada, "Muhtarlara gösterdiği yakın ilgi ve hassasiyet nedeniyle Erkan Aydın Başkanımıza şahsım ve muhtarlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Erkan Başkanımızın başlatmış olduğu projelerde hep birlikte hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Aydın, davete icabet ederek iftar programına katıldıkları için konuklarına teşekkürlerini sundu. İftar programına katılan belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin ilçe başkanları da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a davetlerinden dolayı teşekkür etti.